Prima categoria: sesta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Club Serre con un poker sull’Akropolis e si prende la prima posizione visto il passo falso del Quadrivio con lo Sporting Club Palomonte. Vince anche la Pixous con una goleada al Sapri. Cade il Montecorice in casa dell’SV Atletico Agropoli.
Risultati
Atletico Bellizzi – Atletico Pisciotta 1-1
Calcio Campagna – Real Bellizzi 0-1
SV Atletico Agropoli – Montecorice United 4-2
Club Serre Calcio – Akropolis 4-0
Pixous – Sapri Soccer School Cilento 5-0
Faraone – Real Carilla 2-4
Quadrivio – Sporting Club Palomomte
Classifica
Club Serre Calcio 42
Quadrivio 41
Sporting Club Palomonte 39
Atletico Pisciotta 33
Pixous 31
Real Carilla 30
Montecorice United 29
SV Atletico Agropoli 29
Atletico Bellizzi 23
Real Bellizzi 23
Calcio Campagna 20
Akropolis 13
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6