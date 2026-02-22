Prima categoria: sesta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Vince il Club Serre con un poker sull'Akropolis e si prende la prima posizione visto il passo falso del Quadrivio con lo Sporting Club Palomonte. Vince anche la Pixous con una goleada al Sapri

Antonio Pagano

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Club Serre con un poker sull’Akropolis e si prende la prima posizione visto il passo falso del Quadrivio con lo Sporting Club Palomonte. Vince anche la Pixous con una goleada al Sapri. Cade il Montecorice in casa dell’SV Atletico Agropoli.

Risultati

Atletico Bellizzi – Atletico Pisciotta 1-1

Calcio Campagna – Real Bellizzi 0-1

SV Atletico Agropoli – Montecorice United 4-2

Club Serre Calcio – Akropolis 4-0

Pixous – Sapri Soccer School Cilento 5-0

Faraone – Real Carilla 2-4

Quadrivio – Sporting Club Palomomte

Classifica

Club Serre Calcio 42

Quadrivio 41

Sporting Club Palomonte 39

Atletico Pisciotta 33

Pixous 31

Real Carilla 30

Montecorice United 29

SV Atletico Agropoli 29

Atletico Bellizzi 23

Real Bellizzi 23

Calcio Campagna 20

Akropolis 13

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6

