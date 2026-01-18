Prima categoria: inizia il girone di ritorno, il punto sul girone H

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, torna alla vittoria il Sapri Soccer School Cilento contro l’Akropolis; goleada dell’Atletico Pisciotta contro il Calcio Campagna, la formazione di casa vince per 7 a 0 si porta al 6° posto in classifica. Pareggiano il Club Serre a Bellizzi e il Quadrivio contro il Montecorice United.
Risultati Atletico Bellizzi – Club Serre 1-1
Atletico Pisciotta – Calcio Campagna 7-0
SV Atletico Agropoli – Pixous 1-1
Real Carilla – Real Bellizzi 1-0
Montecorice United – Quadrivio 1-1
Sapri Soccer School Cilento – Akropolis 4-1
Sporting Club Palomonte – Faraone 4-2
Classifica
Club Serre Calcio 31
Sporting Club Palomonte 29
Quadrivio 29
Montecorice United 26
Pixous 25
Atletico Pisciotta 22
SV Atletico Agropoli 21
Atletico Bellizzi 18
Real Carilla 17
Calcio Campagna 13
Akropolis 12
Real Bellizzi 11
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6