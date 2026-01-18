Prima categoria: inizia il girone di ritorno, il punto sul girone H

Nella prima di ritorno torna alla vittoria il Sapri Soccer School Cilento contro l'Akropolis. Goleada dell'Atletico Pisciotta contro il Calcio Campagna

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, torna alla vittoria il Sapri Soccer School Cilento contro l’Akropolis; goleada dell’Atletico Pisciotta contro il Calcio Campagna, la formazione di casa vince per 7 a 0 si porta al 6° posto in classifica. Pareggiano il Club Serre a Bellizzi e il Quadrivio contro il Montecorice United.

Risultati Atletico Bellizzi – Club Serre 1-1

Atletico Pisciotta – Calcio Campagna 7-0

SV Atletico Agropoli – Pixous 1-1

Real Carilla – Real Bellizzi 1-0

Montecorice United – Quadrivio 1-1

Sapri Soccer School Cilento – Akropolis 4-1

Sporting Club Palomonte – Faraone 4-2

Classifica

Club Serre Calcio 31

Sporting Club Palomonte 29

Quadrivio 29

Montecorice United 26

Pixous 25

Atletico Pisciotta 22

SV Atletico Agropoli 21

Atletico Bellizzi 18

Real Carilla 17

Calcio Campagna 13

Akropolis 12

Real Bellizzi 11

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6

