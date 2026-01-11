Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nell’ultima di andata

Nell’ultima di andata del girone H di Prima categoria, il Club Serre si prende la testa della classifica grazie alla vittoria in trasferta contro la SV Agropoli e al passo falso del Quadrivio, reduce dal pareggio a Bellizzi. Vittoria per il Montecorice United contro il Real Bellizzi per 4 a 2, a segno un doppio Bunja Jabbi, Jarju e Demba; la formazione di Mister Meola si porta così al quarto posto a quota 25 punti. Altra sconfitta per il Sapri, fermo all’ultima posizione in classifica, questa volta in casa dello Sporting Palomonte. La Pixous batte il Faraone in trasferta per 2 a 0.
Risultati
Atletico Bellizzi – Calcio Campagna 2-2
Atletico Pisciotta – Quadrivio 0-0
SV Atletico Agropoli – Club Serre Calcio 0-3
Montecorice United – Real Bellizzi 4-2
Real Carilla – Akropolis Rinviata
Sporting Club Palomonte – Sapri Soccer School Cilento 3-1
Faraone – Pixous 0-2
Classifica
Club Serre Calcio 30
Quadrivio 28
Sporting Club Palomonte 26
Montecorice United 25
Pixous 24
SV Atletico Agropoli 20
Atletico Pisciotta 19
Atletico Bellizzi 17
Real Carilla 14
Calcio Campagna 13
Akropolis 12
Real Bellizzi 11
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 3