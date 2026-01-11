Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nell’ultima di andata

Il Club Serre si prende la testa della classifica grazie al passo falso del Quadrivio. Vince il Montecorice United contro il Real Bellizzi

Antonio Pagano
Campo calcio

Nell’ultima di andata del girone H di Prima categoria, il Club Serre si prende la testa della classifica grazie alla vittoria in trasferta contro la SV Agropoli e al passo falso del Quadrivio, reduce dal pareggio a Bellizzi. Vittoria per il Montecorice United contro il Real Bellizzi per 4 a 2, a segno un doppio Bunja Jabbi, Jarju e Demba; la formazione di Mister Meola si porta così al quarto posto a quota 25 punti. Altra sconfitta per il Sapri, fermo all’ultima posizione in classifica, questa volta in casa dello Sporting Palomonte. La Pixous batte il Faraone in trasferta per 2 a 0.

Risultati

Atletico Bellizzi – Calcio Campagna 2-2

Atletico Pisciotta – Quadrivio 0-0

Leggi anche:

Influenza, boom di casi: preoccupa la variante K. Ecco cosa c’è da sapere, parla il Dottore Luigi D’Amato

SV Atletico Agropoli – Club Serre Calcio 0-3

Montecorice United – Real Bellizzi 4-2

Real Carilla – Akropolis Rinviata

Sporting Club Palomonte – Sapri Soccer School Cilento 3-1

Faraone – Pixous 0-2

Classifica

Club Serre Calcio 30

Quadrivio 28

Sporting Club Palomonte 26

Montecorice United 25

Pixous 24

SV Atletico Agropoli 20

Atletico Pisciotta 19

Atletico Bellizzi 17

Real Carilla 14

Calcio Campagna 13

Akropolis 12

Real Bellizzi 11

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 3

Condividi questo articolo
Articolo precedente Elezioni provinciali: inizia lo spoglio. Affluenza all’87%
Articolo Successivo Basket Agropoli, il cuore non basta. Sconfitta con il Pollino
Nessun commento