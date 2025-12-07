Prima categoria, decima giornata: il punto sul girone H

Nel campionato di Prima categoria, girone H, dopo dieci giornate guida la classifica il Quadrivio a quota 23 punti seguono Club Serre e Pixous a 21. Nel week-end vincono Pixous, a Campagna, la Sv Atletico Agropoli, contro il Real Bellizzi e il Quadrivio sul Faraone.

Pareggi tra Real Carilla e Montecorice United e tra Sporting Club Palomonte e Club Serre. Cade in casa l’Akropolis contro l’Atletico Bellizzi, sconfitta anche per il Sapri Soccer School Cilento che in settimana aveva cambiato guida tecnica.

Risultati

Calcio Campagna – Pixous 0-3

Real Bellizzi – SV Atletico Agropoli 0-1

Real Carilla – Montecorice United 3-3

Akropolis – Atletico Bellizzi 0-1

Quadrivio – Faraone 2-1

Sapri Soccer Soccer School Cilento – Atletico Pisciotta 1-4

Sporting Palomonte – Club Serre 3-3

Classifica

Quadrivio 23

Club Serre Calcio 21

Pixous 21

SV Atletico Agropoli 19

Sporting Club Palomonte 17

Montecorice United 16

Atletico Pisciotta 14

Atletico Bellizzi 13

Real Carilla 11

Real Bellizzi 11

Akropolis 11

Calcio Campagna 8

Faraone 6

Sapri Soccer School Cilento 3