Prima categoria, decima giornata: il punto sul girone H

Nel campionato di Prima categoria, girone H, dopo dieci giornate guida la classifica il Quadrivio a quota 23 punti seguono Club Serre e Pixous a 21. Nel week-end vincono Pixous, a Campagna, la Sv Atletico Agropoli, contro il Real Bellizzi e il Quadrivio sul Faraone.
Pareggi tra Real Carilla e Montecorice United e tra Sporting Club Palomonte e Club Serre. Cade in casa l’Akropolis contro l’Atletico Bellizzi, sconfitta anche per il Sapri Soccer School Cilento che in settimana aveva cambiato guida tecnica.
Risultati
Calcio Campagna – Pixous 0-3
Real Bellizzi – SV Atletico Agropoli 0-1
Real Carilla – Montecorice United 3-3
Akropolis – Atletico Bellizzi 0-1
Quadrivio – Faraone 2-1
Sapri Soccer Soccer School Cilento – Atletico Pisciotta 1-4
Sporting Palomonte – Club Serre 3-3
Classifica
Quadrivio 23
Club Serre Calcio 21
Pixous 21
SV Atletico Agropoli 19
Sporting Club Palomonte 17
Montecorice United 16
Atletico Pisciotta 14
Atletico Bellizzi 13
Real Carilla 11
Real Bellizzi 11
Akropolis 11
Calcio Campagna 8
Faraone 6
Sapri Soccer School Cilento 3