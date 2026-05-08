La Prevenzione sportiva arriva al Cilento Outlet: a Napoli accesa la “Fiaccola della prevenzione” a bordo della Msc Divina

Dal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni, spesso nonostante controlli di routine effettuati. Un fenomeno troppo spesso sottovalutato, che torna alla ribalta solo davanti a tragedie improvvise sui campi da gioco, ma che impone una riflessione urgente sulla reale efficacia dei protocolli di prevenzione.

La Fiaccola della Prevenzione fa tappa al Cilento Outlet

Per rispondere concretamente a questa emergenza silenziosa, la Fondazione Fioravante Polito rinnova il proprio impegno con il Giro della Fiaccola della Prevenzione, un progetto itinerante di sensibilizzazione che farà tappa domenica 10 maggio alle ore 15:00 presso il Cilento Outlet di Eboli.

Al centro dell’iniziativa, il Passaporto Ematico, strumento sanitario innovativo che integra il certificato di idoneità sportiva con analisi del sangue e approfonditi controlli cardiologici. Rivolto a giovani sportivi a partire dai sei anni — agonisti e non — il progetto mira a intercettare precocemente anomalie e patologie potenzialmente fatali, andando oltre i limiti delle visite standard.

Nel nome degli “Angeli dello Sport”

Promosso dalla Fondazione e intitolato alla memoria di giovani atleti scomparsi — tra cui Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano — il Passaporto Ematico si sta progressivamente diffondendo grazie all’adesione di società sportive e scuole calcio, configurandosi come un presidio fondamentale di tutela sociale.

«La prevenzione, prima ancora di essere un controllo medico, è una presa di coscienza» – ha sottolineato il dottor Paolo Negri durante l’evento inaugurale sulla MSC Divina. «Per questo il gruppo IRGENRE ha scelto di mettere a disposizione i propri outlet e centri commerciali, luoghi che per loro natura sono grandi aggregatori sociali».

Il programma della giornata

Momento centrale della giornata del 10 maggio sarà l’accensione del Braciere della Prevenzione e della Fiaccola, dedicati al Passaporto Ematico e agli “Angeli dello Sport”. Seguirà una parata fino alla Piazza Grande con i bambini della scuola paritaria dell’infanzia “Ricciardi-Bellelli” e i ragazzi del Giffoni Film Festival. Un gesto ad alto valore simbolico che richiama memoria, responsabilità e impegno civile: la luce della prevenzione come presidio di vita e sicurezza.

A seguire, presso la Sala Congressi del centro, si terrà un convegno dedicato al tema della prevenzione cardiovascolare nello sport, con la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo medico e sportivo.

L’obiettivo: controlli obbligatori

L’obiettivo della Fondazione è chiaro: rendere obbligatori controlli ematici e cardiaci approfonditi per il rilascio del certificato di idoneità sportiva, trasformando la prevenzione in uno standard imprescindibile e non in un’opzione.

«Abbiamo scelto di accogliere con convinzione la tappa del Giro della Fiaccola della Prevenzione presso il Cilento Outlet perché crediamo profondamente nel valore sociale di questa iniziativa» – dichiara la direttrice del Centro Veneranda Pascale –. «I dati sulle morti improvvise tra i giovani sportivi sono allarmanti e impongono a tutti una presa di responsabilità concreta. Come luogo di aggregazione, sentiamo il dovere di contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione».