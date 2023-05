Preparativi in corso per la “Festa del pane” e della “Civiltà contadina” a Trentinara, la kermesse giunge alla XVII edizione

La Festa del Pane e della Civiltà Contadina di Trentinara è un evento che attira visitatori da tutto il territorio italiano e non solo. Si tratta di un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del borgo cilentano, famoso per la sua bellezza e per la sua ospitalità.

La XVII edizione: gli appuntamenti

La kermesse, giunta alla sua XVII edizione, si svolgerà quest’anno dal 27 al 31 luglio, una scelta di date diversa rispetto alle edizioni precedenti. Tuttavia, ciò non ha scoraggiato i numerosi visitatori che, come ogni anno, si apprestano a raggiungere Trentinara per partecipare alla festa.

Il pane è l’indiscusso protagonista dell’evento, preparato secondo le antiche ricette della tradizione contadina, tramandate di generazione in generazione. Ma la Festa del Pane di Trentinara non è solo un’occasione per assaporare le prelibatezze locali, bensì anche un’opportunità per scoprire le bellezze paesaggistiche del borgo.

Il paese, noto come “Terrazza del Cilento” per la sua posizione panoramica, offre scorci suggestivi e romantiche “vie dell’amore”, che creano un’atmosfera unica e suggestiva. Un’esperienza che sarà sicuramente apprezzata dai visitatori, che potranno godersi lo spettacolo offerto dalla natura e dal paesaggio circostante.

L’evento

L’organizzazione della Festa del Pane di Trentinara è affidata alla Pro Loco, presieduta da Alfonso Guazzo, con il sostegno dell’ente comunale guidato dal sindaco Rosario Carione. Grazie al loro impegno e alla collaborazione di tanti volontari, la kermesse si preannuncia come un grande successo, capace di coinvolgere e divertire visitatori di tutte le età.

Non mancheranno, infatti, momenti di svago e intrattenimento, come spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici, mostre di artigianato e tanto altro ancora. Insomma, la Festa del Pane di Trentinara è un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del borgo cilentano, in un’atmosfera di festa e allegria. Non resta che segnare la data in agenda e partire alla scoperta di questa meravigliosa realtà.