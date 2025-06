Postiglione: inaugurata la nuova Casa Comunale alla presenza del presidente Vincenzo De Luca

Tantissime le autorità civili, politiche, militari e religiose insieme ai sindaci e rappresentanti delle istituzioni presenti l alla cerimonia di inaugurazione della nuova Casa Comunale di Postiglione. Presenti anche i rappresentanti della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, gli Operai Forestali della Comunità Montana Alburni e tantissimi cittadini.

La cerimonia

La cerimonia di benedizione è stata officiata dal parroco Don Martino De Pasquale. Il sindaco Cennamo ha fatto sapere che sono oltre cinquanta le opere pubbliche, unitamente ai nuovi servizi pubblici, realizzate nel comune di Postiglione nell’ultimo periodo per un importo, grazie alla Regione Campania, di circa venti milioni di euro totali. Il presidente De Luca ha parlato dinanzi a decine e decine di sindaci dei comuni degli Alburni, della Valle del Sele, della Valle del Calore e del Cilento. Tanti anche i consiglieri regionali presenti.

Il progetto

La nuova Casa Comunale è un’opera nevralgica, frutto dell’impegno di decine di professionisti e del lavoro mirato del Progettista nonché Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Turco che ha spiegato i dettagli tecnici per la realizzazione dell’opera, restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, un edificio pensata per offrire servizi sempre più accessibili e funzionali ai cittadini e per fungere da cuore pulsante della vita amministrativa e sociale del paese.

Le dichiarazioni

“E’ il risultato di un lavoro instancabile e della collaborazione di molteplici attori. La nuova Casa Comunale di Postiglione sarà un luogo aperto e accogliente in cui i cittadini potranno trovare tutte le risposte che cercano e i servizi di cui hanno bisogno e in cui i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori potranno operare al meglio per il bene comune” ha specificato il Sindaco, Carmine Cennamo. Ad intervenire ricordando l’impegno della Regione Campania per la stabilizzazione degli operatori forestali anche il presidente della Comunità Montana Alburni, Antonio Opramolla.

La consigliera provinciale, Filomena Rosamilia, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni creatisi e che permette di portare a compimento tantissimi progetti utilissimi ai territori. Seguito con grande attenzione l’intervento del presidente De Luca che si è soffermato sull’importanza di ripudiare la Guerra e l’orrore a cui si sta assistendo viste le vicende internazionali che coinvolgono Gaza. De Luca non ha mancato di sottolineare il lavoro incessante della Regione Campania verso le aree interne e non solo annunciando che è intenzionato a portare avanti questo impegno.