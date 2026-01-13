Pontecagnano, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato minore

Il 10 gennaio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 17enne del luogo indagato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dispaccio”.
I fatti
Secondo la ricostruzione, l’indagato, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare, un coltello serramanico nonché la somma in contanti di euro 40,00, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.
L’arrestato è stato tradotto presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli.