Pollica, “Un mondo (è) possibile”: una tavolata lunga 75 metri per celebrare il linguaggio universale del cibo

Cinque anni di lavoro meticoloso, costante e profondamente radicato nel dialogo con la comunità: il Paideia Campus del Future Food Institute e il Comune di Pollica annunciano con orgoglio un evento straordinario che incarna e celebra tutti i valori che hanno guidato

L’evento

Il 31 maggio 2025, dalle ore 20:00 nella Piazza della Cortiglia a Pollica, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Un mondo (è) possibile”: una cena collettiva che ha celebrato l’incontro tra culture attraverso il linguaggio universale del cibo. L’iniziativa ha coinvolto circa 320 persone, sedute attorno a una tavolata lunga 75 metri, in un momento di convivialità e condivisione. In questa occasione la comunità ha potuto degustare piatti nati dalla fusione della cucina senegalese e cilentana, con l’obiettivo di unire l’intero Mediterraneo.

Il progetto nasce da una ricerca avviata a settembre 2024 dal collettivo transdisciplinare M.I.S.T.A.K.E. sul territorio di Piazza Garibaldi a Napoli. L’esperienza e gli incontri avvenuti sul territorio e con gli abitanti hanno rivelato contatti e scambi imprevedibili evidenziati soprattutto nel miscuglio delle tradizioni alimentari provenienti da diverse culture.

Le tradizioni, gli aspetti culturali e i rituali condivisi, che prevedono il cibo, strutturano le identità delle comunità. Attraversando questi aspetti ci è possibile (ri)trovare un modo universale di stare insieme.

Un mondo (è) possibile nello scambio che si produce quando stiamo insieme

Il progetto è stato realizzato con la partecipazione attiva di 70 studentesse e studenti, 5 docenti, 3 associazioni, il Comune di Pollica, un team di FutureFood Institute e gli abitanti del territorio. Il culmine del progetto è stata una cena multiculturale preparata da chef e cuoche provenienti dalla comunità senegalese e cilentana, insieme a cuochi attivi nei progetti di Piazza Garibaldi a Napoli e di Future Food Institute, che hanno co-creato un menù fusion mediterraneo pensato per unire storie, sapori e identità. Nei giorni precedenti all’evento, l’invito è stato esteso a tutta la cittadinanza attraverso la distribuzione di un dolce artigianale accompagnato da una lettera di invito. Per l’occasione, le strade e la piazza di Pollica sono state allestite a festa, con bandiere e dispositivi artistici, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro e racconto collettivo.

Un mondo (è) possibile si è dimostrato non solo un titolo, ma una pratica concreta: la possibilità di stare insieme, riconoscersi diversi eppure vicini, costruendo relazioni nuove e durature partendo da ciò che ci nutre ogni giorno.

Una cena condivisa

Non si è trattato solo di una presentazione, ma della messa in tavola concreta dei frutti di un lavoro di ricerca, ascolto, sperimentazione e co-progettazione nato cinque anni fa tra i borghi del Cilento antico. Un percorso iniziato dal basso, tra i sorrisi degli agricoltori, le mani sapienti delle donne custodi di saperi antichi, i giovani tornati a credere nelle loro terre. Oggi, questo lavoro prende forma in una rete che unisce salute, benessere, accoglienza e sostenibilità: i pilastri di una nuova economia territoriale ispirata alla Dieta Mediterranea come modello di Ecologia Integrale.

“Ho fortemente voluto tutto questo,” dichiara Sara Roversi, fondatrice del Paideia Campus. “Sin dall’inizio ho vissuto Pollica come se fosse la nostra Scuola, e ho creduto che fosse possibile immaginare un laboratorio vivente dove rigenerazione ecologica e sociale camminano insieme. Questo evento è la dimostrazione che la visione funziona, e funziona perché è nata con la comunità e per la comunità. Ogni passo fatto è stato un atto d’amore per questo territorio e una sfida concreta per immaginare un futuro più sano, giusto e sostenibile.”

Il progetto rappresenta la sintesi delle esperienze nate nei Living Lab del Paideia Campus – centro di innovazione e formazione internazionale – e si articola attorno a una strategia sistemica che coniuga innovazione sociale, rigenerazione culturale, agroecologia, turismo sostenibile, tutela ambientale e valorizzazione delle filiere agroalimentari locali, con l’obiettivo chiaro di contrastare lo spopolamento e la perdita di identità nei borghi cilentani.