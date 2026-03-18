Pollica costruisce il futuro: sanità di comunità e nuova caserma dei Carabinieri

Pollica continua a costruire il proprio futuro con scelte concrete. Sono entrati nel vivo due cantieri strategici per la comunità: quello per la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità ad Acciaroli e quello per la nuova caserma dei Carabinieri, due interventi destinati a rafforzare in modo stabile i servizi essenziali del territorio.

I progetti

Nel luogo dove sorgeva l’ex SAUT stanno prendendo forma i primi risultati della demolizione e ricostruzione che porterà alla nascita di un nuovo hub sanitario di circa 2.000 metri quadrati, destinato ad ospitare la Casa di Comunità e la prima realizzazione ex novo di un Ospedale di Comunità dell’ASL Salerno, la cui consegna è prevista entro giugno 2026.

Le due strutture, previste dal DM 77/2022, rappresentano un tassello fondamentale per il rafforzamento della sanità territoriale: un luogo dove sarà possibile ricevere cure, effettuare visite, accedere ai servizi di telemedicina e attivare percorsi di assistenza integrata, con il supporto di specialisti e servizi collegati anche a distanza.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di sanità di prossimità che il Comune di Pollica ha iniziato a costruire già negli anni scorsi, introducendo strumenti innovativi come l’ambulatorio virtuale, pensato per facilitare consulti e monitoraggi a distanza, migliorando la continuità assistenziale e semplificando l’accesso ai servizi sanitari.

La soddisfazione del sindaco, Stefano Pisani

«A Pollica le cose accadono davvero e oggi iniziamo a vedere i primi risultati di un percorso iniziato anni fa. L’Ospedale e la Casa di Comunità rappresentano un passo concreto verso una sanità più vicina alle persone, capace di unire innovazione, tecnologia e presenza sul territorio. Vogliamo che la salute sia un diritto realmente accessibile, senza che i cittadini siano costretti a spostarsi per ricevere cure e assistenza», spiega il sindaco Stefano Pisani.

Parallelamente prende forma anche un altro intervento atteso da anni: la nuova caserma dei Carabinieri di Pollica. Dopo un percorso lungo e complesso, il Comune ha consegnato i lavori all’impresa incaricata della realizzazione dell’opera, che dovrebbe essere completata entro novembre 2026.

La nuova struttura sarà più ampia, moderna e dotata anche di alloggi per il personale. Un presidio che non servirà soltanto Pollica, ma l’intero comprensorio, da Montecorice a San Mauro Cilento, rafforzando in modo stabile la presenza dello Stato sul territorio.

Più sicurezza sul territorio

Per una comunità che nei mesi estivi accoglie migliaia di visitatori, la sicurezza rappresenta un elemento centrale della qualità della vita. «La sicurezza non è un tema astratto ma la condizione che consente a una comunità di vivere con serenità e di accogliere famiglie e turisti. La nuova caserma dei Carabinieri è un investimento nella fiducia, nella collaborazione con l’Arma e nella coesione del territorio. È la dimostrazione che sicurezza e servizi pubblici si costruiscono con visione, perseveranza e responsabilità», sottolinea il sindaco Pisani.

Con questi due cantieri Pollica consolida il proprio ruolo di laboratorio di innovazione territoriale, dove sanità, sicurezza e qualità della vita diventano parte di un unico progetto di sviluppo per la comunità e per tutto il Cilento.