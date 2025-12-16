Polla: una giornata di prevenzione con screening gratuito della tiroide

La giornata è in programma giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 8.30

A cura di Roberta Foccillo
Tiroide

E’ in programma, giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 8:30 a Polla, uno screening gratuito della tiroide presso la Biblioteca comunale “Prof. Vincenzo Curcio” in Via Giardini. L’iniziativa è rivolta a 60 persone maggiorenni residenti o domiciliate nel comune di Polla, che non siano già affette da patologie tiroidee. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0975 1900337, fornendo codice fiscale ed email personale (o quella del medico curante).

Modalità di accesso

I cittadini che parteciperanno allo screening dovranno: portare la tessera sanitaria; indossare un abbigliamento adeguato per l’ecografia al collo; sapere che non è richiesto il digiuno per le analisi del sangue. Queste semplici regole permettono di svolgere l’esame in modo rapido ed efficace, garantendo la massima comodità ai partecipanti.

L’importanza della tiroide

La tiroide è una ghiandola endocrina fondamentale per il corretto funzionamento del corpo. Produce ormoni che regolano: il metabolismo; la temperatura corporea; lo sviluppo del sistema nervoso centrale, soprattutto durante la crescita. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle diagnosi di malattie tiroidee, rendendo sempre più centrale il tema della prevenzione e della diagnosi precoce.

Le patologie più comuni

Ipotiroidismo: insufficiente produzione di ormoni, con sintomi come stanchezza, aumento di peso e depressione. Ipertiroidismo: eccessiva produzione di ormoni, che provoca perdita di peso, nervosismo e tachicardia. Noduli tiroidei: masse anomale che possono essere benigne o, raramente, maligne. Tiroidite: patologia autoimmune che può ridurre la produzione di ormoni tiroidei.

Un invito alla salute

Lo screening gratuito rappresenta un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute. La prevenzione è la chiave per individuare eventuali problemi in fase iniziale e garantire un intervento tempestivo. Partecipare significa investire sul proprio benessere e contribuire alla diffusione di una cultura della salute nel territorio.

