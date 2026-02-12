Polla, ragazzi morti in un incidente sulla Teggiano-Polla: attesa per la sentenza per uno dei due imputati

Sarà il 5 marzo la data chiave nel procedimento giudiziario per la morte di Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, i due giovani di Polla, poco più che ventenni, che persero la vita nel tragico incidente avvenuto il 17 settembre 2022 lungo la strada provinciale Teggiano-Polla.

L’incidente

Quella sera furono tre le auto coinvolte in una violenta carambola. Terenzio e Vittorio viaggiavano sulla stessa vettura e morirono praticamente sul colpo. Davanti al Tribunale di Lagonegro sono imputati i conducenti delle altre due auto coinvolte nello scontro: un uomo alla guida di un fuoristrada, che riportò anche gravi ferite, e un giovane di Teggiano che era al volante di un’utilitaria.

Il provvedimento: occhi puntati al 5 marzo

Per entrambi era stata avanzata richiesta di rito abbreviato. Il giudice ha accolto l’istanza per il conducente del fuoristrada: dopo la discussione già avvenuta, la sentenza nei suoi confronti è attesa proprio per il 5 marzo. Diversa la decisione per il giovane alla guida dell’altra vettura: il rito abbreviato condizionato non è stato concesso e nella stessa data si stabilirà se disporre il rinvio a giudizio o l’archiviazione della sua posizione.