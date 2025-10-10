Polla, nei negozi arrivano le foto di famiglia: così si costruisce la memoria collettiva

A Polla prende vita un progetto che unisce commercio, comunità e memoria storica. Si chiama “Un negozio in mostra” ed è la nuova iniziativa di Memoria Attiva, realizzata con il sostegno della Fondazione con il Sud, per raccontare il territorio attraverso le immagini del passato.

L’iniziativa

L’idea è semplice ma potente: trasformare i negozi del centro cittadino in piccole gallerie fotografiche dove esporre le foto di famiglia dei titolari e dei clienti. Ogni immagine diventa così un tassello prezioso della storia collettiva, un ricordo condiviso che prende vita nel cuore del paese.

I commercianti coinvolti saranno selezionati tra gli esercizi aderenti all’iniziativa e avranno il compito di raccogliere una selezione significativa di fotografie familiari. Le migliori verranno stampate ed esposte all’interno dei negozi, mentre le altre saranno digitalizzate e archiviate nell’Archivio di Comunità, per essere poi restituite ai legittimi proprietari.

Le dichiarazioni

«Vogliamo costruire una memoria condivisa a partire dai luoghi della quotidianità — spiegano gli organizzatori — e dare valore alle storie semplici, familiari, spesso dimenticate, che fanno parte dell’identità di Polla».

Ecco come partecipare

L’iniziativa rappresenta anche un modo originale per valorizzare il centro urbano e rafforzare il legame tra attività commerciali e comunità locale.

Le adesioni per partecipare al progetto dovranno pervenire entro il 18 ottobre all’indirizzo email: memoriaattivapolla@gmail.com.

Un’opportunità concreta per ricordare, raccontare e restituire dignità alle immagini che hanno costruito la storia di Polla, una foto alla volta.