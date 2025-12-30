Polla: inaugurato il percorso fotografico “Un negozio in mostra”, ecco come visitare le 7 postazioni

Fotografie di racconti domestici con scatti di scene di vita quotidiana che raccontano ricorrenze come matrimoni, compleanni, momenti casalinghi informali e riunioni familiari. Tutto questo ieri pomeriggio ha fatto da cornice all’inaugurazione del percorso fotografico “Un negozio in mostra” a Polla, che ha visto la partecipazione degli esercenti, delle loro famiglie, di passanti e clienti dei negozi.

La cerimonia di inaugurazione

Tra brindisi, auguri, scambi e confronti sulle foto di un tempo, sui parenti o gli amici ritratti, sui tempi andati e su quelli che verranno, in tre ore sono state inaugurate le sette postazioni della mostra curata da Ulderico Di Domenico. La mostra rientra nel progetto “Memoria Attiva” sostenuto dalla Fondazione con il Sud, con capofila l’Associazione Voltapagina e i partner della Proloco di Polla, il Comune di Polla e la Cooperativa sociale Iris

A partecipare all’avviso pubblicato ad ottobre per entrare nella Mostra, sono stati gli esercenti di Fox Café, Agri. ma L, Elle&Ci Drink di Elisabetta Langone, Al Giardino Fiorito, Pasticceria Vaniglia e Cioccolato, Addù Gianmichele Pizzeria. e l’Amica degli animali. Le sette postazioni saranno visitabili a Polla fino al 23 gennaio 2026.

Il progetto

Ogni esercente ha messo a disposizione una cinquantina di foto della propria famiglia (compleanni, matrimoni, momenti della propria vita) da cui l’artista Ulderico Di Domenico ha selezionato quasi 80 foto, curandone l’esposizione. Tutte le foto “prestate” dai negozianti al Progetto, arricchiranno l’archivio di comunità pubblico di Polla. Infatti saranno digitalizzate e schedate con precise regole e andranno a costituire un pezzo della storia della comunità pollese.

Le foto cartacee saranno restituite insieme a una copia digitale alle famiglie. Il progetto, tuttavia, sta raccogliendo e raccoglierà nei prossimi mesi foto, lettere, diari, documenti, locandine e altro materiale di famiglia tra tutti i cittadini di Polla. Chi è interessato a prestare e digitalizzare il materiale può scrivere all’associazione Voltapagina o alla Proloco di Polla, tramite i canali social.