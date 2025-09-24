Polizia, ricercato per tentato omicidio in Turchia: arrestato nel salernitano

Il soggetto deve scontare una pena residua pari a 6 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione

Polizia

Nel pomeriggio di lunedì, 22 settembre, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della 2^ Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha dato esecuzione a un arresto provvisorio a fini estradizionali nei confronti di S.Y., cittadino turco.

L’operazione

L’operazione trae origine da un’attività info-investigativa recentemente avviata, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, nel corso della quale la Squadra Mobile ha appreso della possibile presenza nella provincia di Salerno del soggetto, corrispondente a un cittadino turco ricercato dalle Autorità del proprio Paese per il reato di tentato omicidio. A seguito delle verifiche iniziali, gli investigatori hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare l’uomo nel comune di Cava de’ Tirreni (SA), dove lo stesso aveva indicato il proprio domicilio nel corso di una recente istanza di protezione internazionale, presentata nel mese di agosto presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura.

Il provvedimento

Dopo aver proceduto all’identificazione e al foto segnalamento, è stato attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha confermato l’esistenza di una notifica rossa (Red Notice) Interpol a carico di S.Y., emessa dalle Autorità turche per un ordine di carcerazione relativo al reato di tentato omicidio. Il soggetto deve scontare una pena residua pari a 6 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. La corrispondenza tra il cittadino fermato e la persona ricercata è stata inizialmente riscontrata attraverso la comparazione delle immagini contenute nella Red Notice, e successivamente confermata in via definitiva dalla Polizia Scientifica, mediante la comparazione delle impronte digitali, risultata positiva rispetto a quelle inserite nella banca dati internazionale.

Trasferito al carcere di Fuorni

Ultimate le formalità di rito, S.Y. è stato condotto presso la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Fuorni (SA), a disposizione della Corte d’Appello di Salerno, competente per la procedura di estradizione.

