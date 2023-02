Polisportiva Santa Maria-Sancataldese: ritorno al successo per i giallorossi

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in casa contro la Sancataldese.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il venticinquesimo turno di campionato, l’ottavo del girone di ritorno dove i giallorossi erano opposti al team siciliano. Dopo la sconfitta con l’Acireale termina 2-0 la sfida con i giallorossi che segnano le dure reti nella ripresa. I cilentani, attesi in casa nella prossima giornata dal Real Aversa, balzano a 34 fuori dalla zona play-out.

Polisportiva Santa Maria-Sancataldese: la gara

Nella fase iniziale della gara subito ospiti pericolosi con un tiro dalla distanza di Giacinti facile presa di Cannizzaro. Poco dopo, invece, una conclusione di Bonanno bloccata dall’estremo difensore giallorosso. Primo tempo con poche emozioni sino a poco prima della mezzora quando Catalano prova la botta da lontano, ma la conclusione è debole e Dolenti blocca in due tempi. Al 40’ poi Zerbo si accentra, ma il suo sinistro termina fuori di pochi centimetri.

Nella ripresa la Polisportiva Santa Maria sblocca l’incontro al 4′ grazie al gol di Giuseppe De Marco, autore di una conclusione da posizione defilata che non lascia scampo a Dolenti. Al 19′ Zerbo pesca Tuccio, ma il colpo di testa del classe 2001 viene bloccato da Cannizzaro mentre al 29′ su un contropiede Tandara calcia fuori. Tre minuti dopo in mischia in area di rigore tocco di Catalano col pallone che termina sul palo. Nel finale, però, un contropiede micidiale dei giallorossi da parte di Ferrigno vede la testa di De Marco per il 2-0 definitivo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Cannizzaro; Coulibaly, Campanella, Ferrigno; Mancini, Maio (41’ st Tiberio), Pane (30’ ST Ventura), Ielo (16’ st Morlando); De Marco, Tandara, Catalano. A disposizione: Guerra, Azindow, Di Cristina, Modesti, De Leonardis, Gaeta. All. Di Gaetano

Sancataldese (3-5-1-1): Dolenti; Oppizzi (11’ st Tuccio), Maltese, D’Agata; Incatasciato (33’ st Rodriguez), Garzia (11’ st Cutrona), Giacinti (46’ pt Toure), Brumat (37’ st Calabrese), Deiana; Zerbo; Bonanno. A disposizione: La Cagnina, Signorelli, Rechichi, Murania. All. Infantino

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto (Amorello-Gasparini)

Marcatori: 4’st e 39’ st De Marco (SM)

Note: Ammoniti: Maio (SM), Garzia (SC), Pane (SM), Zerbo (SC), Cannizzaro (SM), Tiberio (SM). Angoli: 8 a 2. Recupero: 2’ pt e 5’ st.