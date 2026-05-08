Campionati Provinciali

Playoff Promozione, l’Agropoli lancia la sfida all’Atletico Pagani: serve l’impresa per l’Eccellenza

L'Agropoli sfida l'attacco atomico dell'Atletico Pagani nelle semifinali playoff. Ai delfini serve solo la vittoria per sognare l'Eccellenza

Augusto Salerno

L’Agropoli si prepara alla sfida decisiva delle semifinali playoff. I delfini dovranno vedersela contro l’Atletico Pagani, una delle squadre più in forma dell’intero girone D di Promozione.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo un’ottima regular season, chiusa al terzo posto con ben 69 punti. Per l’Agropoli il compito è chiaro: serve solo la vittoria. A causa del miglior piazzamento in classifica, infatti, l’Atletico Pagani avrà a disposizione due risultati su tre, potendo contare anche sul pareggio al termine dei tempi regolamentari per passare il turno.

I numeri della sfida: l’attacco paganese fa paura

Le statistiche del reparto offensivo paganese sono impressionanti:

  • 78 reti totali: miglior attacco del campionato.
  • 20 gol nelle ultime 5 partite: una condizione fisica e mentale strepitosa.

Il pericolo numero uno: Claudio Pagano, capocannoniere del girone con 22 centri stagionali.

Il fattore campo e la missione di Mister Squillante

A rendere l’impresa ancora più difficile c’è il fattore campo. L’Atletico Pagani non perde tra le mura amiche dal lontano primo novembre. L’Agropoli di mister Squillante è dunque chiamata a una prova di forza straordinaria: servirà cuore e applicazione per vincere la gara e continuare il sogno Eccellenza.

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