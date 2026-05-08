Playoff Promozione, l’Agropoli lancia la sfida all’Atletico Pagani: serve l’impresa per l’Eccellenza

L’Agropoli si prepara alla sfida decisiva delle semifinali playoff. I delfini dovranno vedersela contro l’Atletico Pagani, una delle squadre più in forma dell’intero girone D di Promozione.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo un’ottima regular season, chiusa al terzo posto con ben 69 punti. Per l’Agropoli il compito è chiaro: serve solo la vittoria. A causa del miglior piazzamento in classifica, infatti, l’Atletico Pagani avrà a disposizione due risultati su tre, potendo contare anche sul pareggio al termine dei tempi regolamentari per passare il turno.

I numeri della sfida: l’attacco paganese fa paura

Le statistiche del reparto offensivo paganese sono impressionanti:

78 reti totali: miglior attacco del campionato.

20 gol nelle ultime 5 partite: una condizione fisica e mentale strepitosa.

Il pericolo numero uno: Claudio Pagano, capocannoniere del girone con 22 centri stagionali.

Il fattore campo e la missione di Mister Squillante

A rendere l’impresa ancora più difficile c’è il fattore campo. L’Atletico Pagani non perde tra le mura amiche dal lontano primo novembre. L’Agropoli di mister Squillante è dunque chiamata a una prova di forza straordinaria: servirà cuore e applicazione per vincere la gara e continuare il sogno Eccellenza.