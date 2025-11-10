Più treni per le Luci d’Artista 2025-2026: Trenitalia potenzia i collegamenti da e per Salerno

In occasione delle Luci d’Artista 2025-2026, in programma a Salerno dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, Trenitalia Regionale ha predisposto un potenziamento dei servizi ferroviari per facilitare l’afflusso e il deflusso dei visitatori.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Regione Campania e Comune di Salerno, con l’obiettivo di garantire collegamenti più agevoli verso il capoluogo e una migliore gestione dei flussi di pubblico durante i weekend e nei giorni festivi del 5 e 6 gennaio 2026.

Oltre 18 corse aggiuntive e 11mila posti al giorno

Nel dettaglio, saranno 18 le corse straordinarie attivate durante il periodo dell’evento, per un totale di circa 11mila posti al giorno. Il potenziamento prevede:

10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno – Arechi;

sulla linea metropolitana Salerno – Arechi; 3 corse supplementari sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei;

sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei; 5 collegamenti extra sulla linea Salerno – Caserta.

Inoltre, come già sperimentato con successo nelle precedenti edizioni, aumenteranno i posti disponibili sui treni metropolitani Salerno – Arechi nella fascia pomeridiana, con oltre 5mila posti in più per agevolare i rientri dei visitatori.

Accesso regolato e controlli ai varchi

Per garantire la sicurezza e un flusso ordinato dei passeggeri, sarà consentito l’accesso ai treni solo ai possessori di un regolare titolo di viaggio, che dovrà essere mostrato al personale di Assistenza. In collaborazione con la Security e la Polfer, i viaggiatori saranno indirizzati verso le banchine corrette in base alle partenze.

Le autorità raccomandano di raggiungere per tempo la stazione di Salerno, tenendo conto del prevedibile aumento del pubblico e delle operazioni di controllo ai varchi di accesso.