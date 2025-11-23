Più sicurezza nel centro abitato: Trentinara istituisce limite a 30 km/h

La Giunta di Trentinara, con a capo il sindaco Rosario Carione, al fine di tutelare la pubblica incolumità in particolare per gli utenti vulnerabili della strada, ha approvato una delibera che istituisce il limite di velocità massima a 30 km/h, anziché quello ordinario previsto dall’art. 142 C.d.S. per i centri abitati (50 km/h), in alcune aree del territorio comunale.
Le aree interessate
Le aree interessate dal provvedimento sono: Via Roma, Via Europa, Via Giuseppe Verdi, Via Trieste, Via Alessandro Manzoni, Via Antonio Marino, Via Torri, Via Trento, Via Italia, Via Pastene, Via Dei Moti Cilentani, Via Dell’Unità d’Italia e Via Lorenzo Allori.
Tutte le aree di circolazione con limitazione massima di velocità fissata in 30 km/h si trovano in centro abitato, e non pregiudicano la possibilità di percorsi alternativi di attraversamento con viabilità pari a quella ordinaria fissata per il centro abitato in 50 km/h. La delibera entrerà in vigore dopo l’emissione della conseguente ordinanza di regolamentazione permanente della circolazione stradale oltre che alla installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.