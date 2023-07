Più sicurezza nel centro abitato: Comune del Cilento introduce limite a 30 km/h

Più sicurezza sul territorio comunale di Tortorella; il sindaco Nicola Tancredi ha istituito, con relativa ordinanza, il limite di velocità a 30 km/h su tutte le strade comunali e di 10 km/h nelle strade sterrate. Prevista inoltre la realizzazione di dossi artificiali sulla strada Caselle. Il provvedimento sindacale entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale.

L’ordinanza per garantire maggiore sicurezza per le strade cittadine

L’ordinanza del primo cittadino di Tortorella rappresenta un modo per garantire maggiore sicurezza per le strade cittadine, in quanto vengono percorse da pedoni. La polizia locale che svolge l’attività di controllo della velocità su tale territorio ha convenuto che la velocità dei veicoli non appare adeguata alla sicurezza della circolazione stradale in considerazione della presenza dei pedoni. Per questo l’Ente ha ritenuto opportuno disporre su tutto il territorio comunale la limitazione della velocità per qualsiasi tipo di veicolo.

“Zona 30” nel centro cittadino

Si lavora, quindi, all’istituzione di una zona residenziale, di cui all’articolo 3 del Codice dalla Strada, dove applicare il limite di velocità massima di 30 Km/h, individuando di fatto una Zona 30 – a velocità limitata: la riduzione della velocità massima ammissibile, determinerebbe la sensibile diminuzione dei rischi correlati alla circolazione stradale e alla eventuale occupazione di parte della sede stradale.