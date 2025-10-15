Piaggine, il sindaco Pizzolante: “Lavoriamo per mantenere vivi questi piccoli borghi”

Renato Pizzolante, sindaco di Piaggine, ai microfoni di InfoCilento ha tracciato il bilancio dell’estate 2025 non nascondendo le difficoltà che affrontano gli amministratori dei piccoli borghi delle Aree Interne del Cilento per rendere i comuni più attrattivi e meta di visitatori.

Il bilancio dell’estate 2025

Pizzolante si è detto molto soddisfatto dell’estate 2025 dal punto di vista dell’affluenza nel Comune, ricordando anche il successo della Coppa Cervati, storico torneo di calcio che si tiene, ogni anno, presso lo Stadio Comunale “Ciccio Petrone” di Piaggine.

Le dichiarazioni

“Lavoriamo per mantenere i nostri borghi vivi ogni giorno, lavoriamo per far sì che tutte le idee che abbiamo possano diventerà realtà. Il 30 novembre terremo un incontro culturale e siamo già operativi per organizzare i mercatini di Natale ed altre manifestazioni di fine anno” ha fatto sapere, tra le altre cose, Pizzolante ai microfoni di InfoCilento.