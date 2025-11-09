Perdifumo ospiterà un centro di raccolta di capi di cinghiale abbattuti

Il Comune di Perdifumo, retto dal sindaco Vincenzo Paolillo ha concesso un locale comunale, in comodato d’uso gratuito, all’Ente Parco, da destinare a centro di raccolta dei capi di cinghiali abbattuti nell’ambito delle attività di selecontrollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’iniziativa

Nel 2021 l’Ente Parco aveva pubblicato un avviso finalizzato a chiedere la disponibilità dei comuni ad ospitare un impianto per lo stoccaggio dei cinghiali. Tra quelli che avevano risposto c’era anche Perdifumo, che ha manifestato la disponibilità a concedere al PNCVDA, in comodato gratuito, il locale sito alla loc. Campo sportivo di mq. 45, per l’allestimento di un centro di raccolta carcasse di cinghiali abbattuti.

L’adeguamento funzionale dei locali individuati dal Comune avverrà a cura e spese dell’Ente Parco. Il centro di Perdifumo si va ad aggiungere così a quelli di Felitto, Roscigno, Cuccaro Vetere e Morigerati.