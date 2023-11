Il direttore del PNCVDA Romano Gregorio annuncia ai nostri microfoni la piena operatività del centro di raccolta di Felitto, esente dalle limitazioni di peste suina. In un mese ed una settimana ben 250 capi di cinghiali abbattuti. Un modo questo per contribuire al riequilibrio di questa specie che è aumentata in modo spaventoso sul territorio cilentano.