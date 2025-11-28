Perde il controllo dell’auto, sbatte contro un cancello e si cappotta. È successo ad Atena Lucana

Grande spavento nel tardo pomeriggio di oggi per un uomo rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Atena Lucana.
L’auto su cui viaggia dopo aver impattato violentemente contro il cancello di una casa si è cappottata.
Nonostante la violenza dell’impatto fortunatamente per la persona alla guida un grande spavento e ferite non gravi. L’uomo è stato comunque trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla per gli accertamenti del caso.
Sul posto i Vigili del Fuco del distaccamento di Sala Consilina ed i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina