Pecoraro Scanio nel Cilento per incontrare zia Rosa De Vita, la donna più longeva della Campania

Alfonso Pecoraro Scanio torna nel Cilento per far visita alla donna più longeva della Campania. Questa mattina, insieme all’assessore del Comune di Moio della Civitella, Giovanni Molinaro, ha raggiunto casa della super centenaria zia Rosa De Vita. “Una visita decisamente di piacere, per far conoscere la nostra comunità e per parlare di iniziative da portare avanti nel prossimo futuro. Un grazie alla famiglia Pilerci per l’accoglienza ricevuta”, il commento da palazzo di città.

Alfonso Pecoraro Scanio attualmente è Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde, docente di Turismo e Sostenibilità presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università Tor Vergata di Roma, nonché Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Campagna Amica.

Pecoraro Scanio e di casa del Cilento dove spesso fa ritorno, questa volta per conoscere la nonnina di 112 anni compiuti a febbraio.

La storia

Quella di nonna Rosa è una storia comune a tante altre donne cilentane. Quando negli anni ‘50 il marito è emigrato in Venezuela, lei ha dovuto portare avanti il peso della famiglia da sola. Rimasta vedova, è rimasta con il figlio, con cui vive, la moglie, i due nipoti e i cinque pronipoti che l’accudiscono amorevolmente.

Due anni fa nonna Rosa De Vita fu insignita anche del titolo di accademica dell’Università Popolare del Cilento con “110 e voto esistenziale”

Il segreto di nonna Rosa De Vita

Nonna Rosa De Vita è un esempio di quanto un corretto stile di vita e soprattutto il mangiar sano possano essere fondamentali per vivere bene e a lungo.

Il segreto principale? Pane e broccoli a colazione e pasta e fagioli o pasta fatta in casa a pranzo. E poi l’attività fisica e l’amore della famiglia.