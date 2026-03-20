Paura a Sala Consilina, fuga di gas in un appartamento: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Sala Consilina, dove una fuga di gas ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco all’interno di un appartamento situato in via Mattetotti nel tratto compreso tra l’incrocio con via Giovstori e quello con la discesa di Alfisi.

I fatti

L’allarme è scattato quando si è avvertito un forte odore di gas provenire dall’abitazione occupata da un’anziana. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le verifiche necessarie per individuare l’origine della perdita.

I soccorsi e la bonifica dell’appartamento

La donna che si trovava nell’appartamento è stata prontamente soccorsa. Le operazioni si sono concentrate sulla bonifica dell’appartamento e sulla prevenzione di eventuali rischi per gli altri residenti dello stabile.