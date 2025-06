Paura a Policastro: incendio in un canneto

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio odierno nella frazione costiera di Policastro Bussentino. Le fiamme improvvisamente hanno avvolto un canneto presente nell’area interessata dal fuoco.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri forestali, diretti dal Maresciallo Luigi Di Berardino, e dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che le fiamme coincolgessero l’intera area, provando un serio pericolo alla pubblica e privata all’incolumità. Le alte temperature di questi giorni hanno fatto in modo che le fiamme si propagassero in maniera veloce. Seguiranno approfofondite indagini da parte dei Carabinieri forestali per stabilire cosa è realmente accaduto.

Da un primo accertamento, infatti, sembrerebbe che la matrice dell’incendio sia di natura dolosa.