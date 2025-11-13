Palinuro: sport e inclusione sociale. Ecco un nuovo spazio sportivo

L’Amministrazione Comunale di Centola ha annunciato che è pienamente operativo e fruibile il nuovo spazio sportivo all’aperto situato nella frazione di Palinuro, in località Ficocella. L’area si trova in una zona comunale adiacente alla struttura nota come “Casa Canadese”.

Pratica sportiva, inclusione sociale e valorizzazione del territorio

Questa iniziativa è finalizzata a coniugare la pratica sportiva con l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio. Il progetto mira a rendere Palinuro “ancora più accogliente e viva”, offrendo un luogo moderno e sicuro per l’attività fisica e il benessere all’aria aperta sia per i residenti che per i visitatori.

Lo spazio è stato concepito per essere accessibile a tutti, promuovendo in questo modo anche la socialità.

Dettagli del finanziamento e iter approvativo

L’intervento rientra in un quadro di finanziamento di rilievo europeo. Esso è stato inserito nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), specificamente nella Missione 5, “Inclusione e Coesione”, Componente 2, “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2). L’opera rientra nella Misura 3, Investimento 3.1, denominata “Sport e Inclusione Sociale”, ed è finanziata attraverso i fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU.

Scelta strategica e impatto panoramico

La decisione di collocare la nuova infrastruttura sportiva in località Ficocella non è casuale. L’area selezionata, infatti, è uno dei punti più panoramici e suggestivi di Palinuro, offrendo una vista su un tratto di costa di “straordinaria bellezza”.