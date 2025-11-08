“Chiediamo un parco giochi ad Acciaroli”: al via la petizione online

“Invitiamo tutti a firmare questa petizione per dare voce a questa necessità e realizzare un sogno condiviso da molti genitori e bambini"

A cura di Ernesto Rocco
Parco giochi Acciaroli

Si fanno sentire i cittadini di Pollica che chiedono a gran voce la realizzazione di un nuovo spazio sicuro e attrezzato peri bambini nella frazione di Acciaroli. La petizione, promossa da Maria Chiara Di Rienzo, è stata lanciata su change.org ed ha già raccolto più di 200 firme da parte di altri cittadini

I motivi della richiesta

Il bisogno nasce dal fatto che ad Acciaroli, attualmente, non esiste un’area gioco pubblica dedicata ai bambini.

“Il Comune di Pollica ha già dimostrato in passato di saper investire nel miglioramento del tessuto urbano, e siamo fiduciosi che possa sostenere un progetto così significativo per la crescita della nostra comunità. Chiediamo pertanto collaborazione da parte delle autorità locali e degli enti coinvolti per la realizzazione di un parco giochi moderno, accessibile a tutti e sicuro”, si legge nella petizione.

Un nuovo parco giochi, infatti, rappresenterebbe un importante punto di aggregazione che potrebbe anche contribuire al benessere e allo sviluppo psicofisico dei più piccoli.

La richiesta

“Invitiamo tutti a firmare questa petizione per dare voce a questa necessità e realizzare un sogno condiviso da molti genitori e bambini della nostra comunità. I nostri bambini meritano un luogo dove possano crescere e giocare serenamente. Firmate e aiutateci a trasformare Acciaroli in un luogo migliore per tutti!”, è l’appello della promotrice Maria Chiara Di Rienzo

