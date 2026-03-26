Palinuro riscopre le sue radici: installati i nuovi pannelli storici e culturali

Palinuro compie un importante passo in avanti nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio identitario. È stata completata oggi l’installazione dei primi cinque pannelli esplicativi dedicati alla storia del territorio, un’iniziativa che punta a trasformare le strade della celebre località costiera in un vero e proprio museo a cielo aperto. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti uno strumento di approfondimento per riscoprire le radici culturali di una terra da sempre crocevia di miti e grandi personalità.

Un itinerario tra mito, archeologia e natura

Il percorso espositivo si snoda attraverso i secoli, toccando i punti cardine della narrazione locale. I contenuti spaziano dai versi immortali di Virgilio, che legò indissolubilmente il nome di Palinuro all’Eneide, fino alle testimonianze degli scavi archeologici che documentano un passato millenario. Non manca il richiamo alle eccellenze naturalistiche, come la rara e suggestiva Primula Palinuri, e alle vicende storiche più moderne legate alla figura di Gioacchino Murat. Il viaggio nella memoria si conclude idealmente con la letteratura del Novecento, celebrando il legame tra il territorio e gli intensi versi di Giuseppe Ungaretti.

Custodire la memoria per rafforzare l’identità

L’iniziativa, promossa dal Comune di Centola, non rappresenta soltanto un’operazione di arredo urbano, ma un profondo investimento culturale. Secondo quanto comunicato dall’ente, ogni pannello è concepito come un’occasione di incontro con la storia, necessaria per permetterne la comprensione e la trasmissione alle generazioni future. “Conoscere la nostra storia significa custodire la memoria collettiva e rafforzare l’identità del territorio”, spiegano dall’amministrazione, sottolineando come il progetto sia un invito esplicito a immergersi nella ricchezza culturale locale.

Ricerca e divulgazione: i protagonisti del progetto

La realizzazione scientifica dei contenuti ha richiesto un meticoloso lavoro di analisi e documentazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal Comune al prof. Elio de Magistris, al prof. Giovanni Cammarano e a Paolino Vitolo, figure chiave che, con passione e impegno, hanno curato la ricerca e la divulgazione storica. Grazie al loro contributo, cittadini e visitatori hanno oggi la possibilità di percorrere un itinerario unico, riscoprendo Palinuro attraverso i segni tangibili del passato e il racconto dei grandi protagonisti che ne hanno segnato il destino.