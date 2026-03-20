PalaSele: doppio show di Luchè con il suo “Luchè Arena Tour”, grande attesa per l’icona del rap italiano

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “LABIRINTO” (https://wmi.lnk.to/labirinto; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), l’icona del rap italiano Luchè è tornato live con tutta la sua potenza con il suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”.

Il tour

Il nuovo capitolo live, che sta attraversando i principali palasport italiani, farà tappa al PalaSele di Eboli lunedì 23 e martedì 24 marzo. Già sold out la prima data, a conferma del fortissimo legame tra l’artista e il suo pubblico, sono ancora disponibili i biglietti per la seconda data di uno show monumentale che promette un impatto scenico e sonoro di livello internazionale, come da tempo ha abituato i fan.

Sul palco porterà lo stile e l’attitudine che lo hanno reso uno dei rapper più rispettati e apprezzati del panorama musicale italiano. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo un artista che con la sua musica ha contribuito a cambiare le regole del rap game e che continua a reinventarsi, rimanendo però sempre fedele alla propria identità.

Durante i concerti porterà dal vivo per la prima volta “LABIRINTO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), brano che ha segnato la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e che ha rapidamente scalato le classifiche dei suoni più utilizzati su TikTok, a riprova del fatto che l’artista è arrivato al Festival come uno dei più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Sarà l’occasione anche per ascoltare live il suo ultimo album “Il mio lato peggiore”, certificato platino, che continua a imporsi come uno dei progetti più significativi dell’anno, trascinato dall’entusiasmo di pubblico e critica. Intanto continua il successo di “NESSUNA” (disco di platino), brano intimo e struggente ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 93mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart. La tournée arriva in un momento di massima consacrazione per l’artista, reduce da un anno straordinario fatto di sold out, riconoscimenti e nuovi progetti che stanno ridefinendo i confini del rap italiano.

La carriera

Artista che ha costruito la propria grandezza nel tempo, traguardo dopo traguardo, LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale e consacra il suo successo nel 2018 con l’album “Potere”, certificato quadruplo disco di platino. Icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale. Nel 2022 pubblica l’album “Dove Volano Le Aquile” (doppio platino), che esordisce al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili di FIMI/GfK Italia.

A novembre porta la sua musica e il nuovo album nel “DVLA TOUR”, incasellando un sold out dietro l’altro e conquistando i maggiori palasport italiani con uno show di enorme successo. A maggio 2023 pubblica il secondo capitolo “DVLA Vol.2”, che conferma ancora una volta la sua potenza artistica. A maggio 2024 annuncia insieme a Ntò il tanto atteso ritorno live dei Co’Sang, a 12 anni dalla separazione, un ritorno richiesto da tempo da pubblico e colleghi rapper. Lo storico e iconico duo torna anche con un album il 30 agosto, dal titolo “DINASTIA”: un disco che cambia le carte in tavola nella scena rap italiana, una pietra miliare firmata da due padri fondatori dello street rap italiano. A una settimana dal debutto, l’album conquista il 1° posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia.

Il 17 e 18 settembre, a Napoli, salgono sul palco di Piazza del Plebiscito per due live leggendari in uno dei luoghi più simbolici della città. Nel 2025 pubblica “Il mio lato peggiore” (platino), il suo ultimo disco solista, riscuotendo un grandissimo successo, trainato dai singoli “Nessuna” (platino) e “Ginevra” feat. Geolier (oro). Dopo aver portato uno show spettacolare sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, davanti a tutta la sua città, ha proseguito con i live per tutta l’estate sui palchi dei festival, per concludere a settembre all’Unipol Forum di Milano, registrando il sold out della prima data del “LUCHÈ ARENA TOUR 2025/2026”.

Le info utili

Gli appuntamenti del “LUCHÈ ARENA TOUR” sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti: I biglietti per la seconda data di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, saranno disponibili anche al Botteghino del PalaSele aperto nei giorni di show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.