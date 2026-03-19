Paestum Wine Fest annuncia le date della XVI edizione in programma nel 2027

Paestum Wine Fest Business guarda già al futuro annunciando le nuove date del più grande salone del Centro e del Sud Italia, in programma 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2027. Tre giornate dedicate al vino italiano che confermano l’evento, ideato da Angelo Zarra con la direzione di Alessandro Rossi, come centro del B2B del settore e punto di incontro tra cantine, consorzi, buyer e professionisti della filiera.

L’evento

La manifestazione chiude la XV edizione con bilancio positivo e si riconferma piattaforma di dialogo, formazione e relazioni commerciali, sempre più orientata al networking tra aziende vitivinicole, operatori Ho.Re.Ca., trade internazionale e mondo della comunicazione enologica.

Il programma

Al centro della programmazione tornano masterclass e momenti di approfondimento guidati da alcune delle firme più autorevoli della critica, del giornalismo e della sommellerie italiana, da sempre vocazione naturale del Paestum Wine Fest Business come osservatorio sulle tendenze del vino e del mercato. Prosegue inoltre l’impegno nella formazione delle nuove generazioni, con il coinvolgimento degli studenti degli istituti alberghieri e degli istituti agrari in percorsi di incontro e confronto diretto con aziende e professionisti del settore, contribuendo a rafforzare il legame tra scuola, cultura del vino e mondo del lavoro.

Con la XVI edizione, il Paestum Wine Fest Business continua a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il vino italiano, capace di mettere in relazione imprese, mercati e nuove generazioni della filiera.