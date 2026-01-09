Ottati: Elio Guadagno candidato alle Elezioni provinciali

C’è anche Elio Guadagno, sindaco del Comune di Ottati, tra gli amministratori cilentani candidati per le Elezioni Provinciali di Salerno dell’11 gennaio 2026. Guadagno, candidato nella lista “Avanti con il Partito Socialista Italiano”, ha fatto sapere di essersi proposto con passione ed impegno con lo scopo di contribuire allo sviluppo della Comunità Salernitana.
Il commento
“Mi sento parte integrante di un progetto di rinnovamento appassionante, con al centro volti, esperienze ed idee provenienti da tutta la Provincia di Salerno, ma anche di consolidamento di un lavoro fatto in questi anni che non deve essere dissipato” ha fatto sapere Guadagno.
Raggiunto dalle telecamere di InfoCilento, Guadagno ha raccontato la motivazione della sua scelta e gli obiettivi che vorrebbe raggiungere per i comuni della Provincia di Salerno.