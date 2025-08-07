Oroscopo Paolo Fox 8 agosto: amici dei Gemelli, la giornata parte con qualche incertezza. Toro, in amore c’è bisogno di certezze

Una nuova giornata si apre con tante energie planetarie in movimento. Paolo Fox ci guida attraverso le previsioni astrali per ogni segno zodiacale, offrendo consigli preziosi su amore, lavoro e benessere. Scopri cosa ti riservano le stelle oggi.

Ariete

Giornata interessante per i sentimenti, con la Luna favorevole. Sul lavoro, però, serve pazienza: non tutto va come speravi, ma presto arriveranno buone notizie.

Toro

In amore c’è bisogno di chiarezza: evita le polemiche inutili. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, soprattutto nei rapporti con colleghi o superiori.

Gemelli

La giornata parte con qualche incertezza, ma nel pomeriggio arriva un miglioramento. In amore sei più comunicativo, approfittane per chiarire un malinteso.

Cancro

Le emozioni sono protagoniste. In coppia si respira più complicità. Sul lavoro, segui l’istinto ma non trascurare la logica.

Leone

Hai voglia di metterti in gioco, specialmente in campo professionale. Le stelle favoriscono nuovi inizi. In amore, invece, serve un po’ più di ascolto.

Vergine

Giornata perfetta per mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti. Il lavoro ti vede molto concentrato: ottimi i risultati per chi lavora con numeri o progetti.

Bilancia

La Luna ti invita a lasciarti andare alle emozioni. In amore torna il desiderio di romanticismo. Attenzione alle spese impreviste.

Scorpione

Sei più introspettivo del solito. In amore potresti sentirti messo alla prova, ma non chiuderti. Sul lavoro, agisci con strategia.

Sagittario

Hai voglia di libertà e movimento: ottimo giorno per fare progetti futuri. In amore, chi è single potrebbe ricevere una sorpresa.

Capricorno

La giornata è intensa, soprattutto sul fronte professionale. Le stelle chiedono rigore ma premiano l’impegno. In amore serve più dolcezza.

Acquario

Ti senti più creativo e ispirato, soprattutto in campo lavorativo. In amore, invece, non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Pesci

Giornata positiva per l’amore, con belle emozioni in arrivo. Nel lavoro, piccole tensioni, ma con un po’ di diplomazia tutto si risolve.