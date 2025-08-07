Oroscopo Paolo Fox 8 agosto: amici dei Gemelli, la giornata parte con qualche incertezza. Toro, in amore c’è bisogno di certezze

Una nuova giornata si apre con tante energie planetarie in movimento. Paolo Fox ci guida attraverso le previsioni astrali per ogni segno zodiacale, offrendo consigli preziosi su amore, lavoro e benessere. Scopri cosa ti riservano le stelle oggi.
Ariete
Giornata interessante per i sentimenti, con la Luna favorevole. Sul lavoro, però, serve pazienza: non tutto va come speravi, ma presto arriveranno buone notizie.
Toro
In amore c’è bisogno di chiarezza: evita le polemiche inutili. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, soprattutto nei rapporti con colleghi o superiori.
Gemelli
La giornata parte con qualche incertezza, ma nel pomeriggio arriva un miglioramento. In amore sei più comunicativo, approfittane per chiarire un malinteso.
Cancro
Le emozioni sono protagoniste. In coppia si respira più complicità. Sul lavoro, segui l’istinto ma non trascurare la logica.
Leone
Hai voglia di metterti in gioco, specialmente in campo professionale. Le stelle favoriscono nuovi inizi. In amore, invece, serve un po’ più di ascolto.
Vergine
Giornata perfetta per mettere ordine nei pensieri e nei sentimenti. Il lavoro ti vede molto concentrato: ottimi i risultati per chi lavora con numeri o progetti.
Bilancia
La Luna ti invita a lasciarti andare alle emozioni. In amore torna il desiderio di romanticismo. Attenzione alle spese impreviste.
Scorpione
Sei più introspettivo del solito. In amore potresti sentirti messo alla prova, ma non chiuderti. Sul lavoro, agisci con strategia.
Sagittario
Hai voglia di libertà e movimento: ottimo giorno per fare progetti futuri. In amore, chi è single potrebbe ricevere una sorpresa.
Capricorno
La giornata è intensa, soprattutto sul fronte professionale. Le stelle chiedono rigore ma premiano l’impegno. In amore serve più dolcezza.
Acquario
Ti senti più creativo e ispirato, soprattutto in campo lavorativo. In amore, invece, non è il momento di prendere decisioni affrettate.
Pesci
Giornata positiva per l’amore, con belle emozioni in arrivo. Nel lavoro, piccole tensioni, ma con un po’ di diplomazia tutto si risolve.