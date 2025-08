Oroscopo Paolo Fox 5 agosto: Toro, serve prudenza nei rapporti familiari. Scorpione, sei più nervoso del solito, prendi una pausa

L’estate entra nel vivo e con essa anche le emozioni, i colpi di scena e i cambiamenti tanto attesi. Paolo Fox, con la sua consueta sensibilità astrologica, ci guida segno per segno nelle energie di questa giornata di martedì 5 agosto.

Ariete

Giornata vivace, con buone opportunità in campo lavorativo. L’amore può regalare sorprese, ma attenzione alle parole di troppo.

Toro

Serve prudenza nei rapporti familiari. Il lavoro chiede pazienza, ma i risultati arriveranno. In serata ritrovata tranquillità.

Gemelli

La Luna favorevole porta energia e intuizioni brillanti. Bene le relazioni e le nuove conoscenze.

Cancro

Momento di riflessione in amore. Non è il giorno giusto per affrontare discussioni. Concentrati sul benessere personale.

Leone

Grinta e determinazione in crescita. L’amore risponde bene, soprattutto se metti da parte l’orgoglio.

Vergine

Attenzione allo stress: troppe cose da fare e poco tempo. Sul lavoro sii più flessibile. Emozioni in arrivo in serata.

Bilancia

Giorno positivo per i sentimenti, con possibilità di chiarimenti. Sul lavoro si sblocca una questione rimasta in sospeso.

Scorpione

Sei più nervoso del solito: cerca di non riversare la tensione sugli altri. Meglio evitare scelte affrettate oggi.

Sagittario

Hai bisogno di stimoli nuovi. In amore c’è voglia di cambiamento. Occasioni in arrivo per chi lavora in proprio.

Capricorno

Ottimo momento per definire nuovi progetti. I sentimenti migliorano, ma serve più dialogo.

Acquario

Giornata particolare: da un lato c’è voglia di libertà, dall’altro qualche responsabilità ti pesa. Organizza meglio il tempo.

Pesci

Luna favorevole ti rende più ispirato e sensibile. Bene l’amore e i rapporti interpersonali. Creatività alle stelle.