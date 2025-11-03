Oroscopo Paolo Fox 4 novembre: Ariete, in amore serve prudenza. Vergine, è il momento giusto per agire

Ecco l’oroscopo per martedì 4 novembre a cura di Paolo Fox: un giorno in cui le stelle invitano tutti i segni a fare un passo avanti, con più attenzione all’equilibrio interiore e ai progetti da portare avanti.

Ariete – La Luna nel vostro segno vi sprona a muovervi con energia: se avete un’idea, iniziate voi. In amore serve cautela, perché il vostro entusiasmo non sempre viene capito.

Toro – Giornata di recupero: fate piazza pulita delle tensioni interiori e guardate avanti. Sul lavoro si aprono spazi nuovi.

Gemelli – Idee in fermento ma attenzione alle spese impreviste e alle tensioni sul lavoro. Calma e razionalità vi aiutano.

Cancro – Anche se la settimana è partita in salita, avete strumenti per difendervi. Meglio evitare di farsi travolgere da chi vuole provocarvi.

Leone – Il cielo vi sorride: siete forti, carismatici, pronti a recuperare progetti rimasti in stand-by e a farvi notare.

Vergine – Mente lucida e ottima capacità decisionale: è il momento giusto per agire. Attenzione però a non essere troppo critici con chi vi sta accanto.

Bilancia – Occorre voltare pagina e lasciar andare ciò che pesa. Le stelle suggeriscono di essere pazienti: i ritardi di oggi verranno compensati.

Scorpione – Segno privilegiato in questo momento: buona occasione per chiudere conti in sospeso e prendere in mano la propria vita.

Sagittario – Tornano forza e intraprendenza: ostacoli superati, nuove opportunità in vista. In amore serve equilibrio tra libertà e presenza.

Capricorno – Giornata non facilissima, ma utile per riflettere sui progetti a lungo termine. In amore potresti recepire un segnale inatteso.

Acquario – Idee brillanti e voglia di cambiamento: attenzione però alla continua occupazione mentale su casa, soldi o burocrazia. Meglio rallentare un po’.

Pesci – Giornata molto positiva: intuizioni profonde, accordi favorevoli e un buon momento per chiarire eventuali equivoci in amore.

