Oroscopo Paolo Fox 3 agosto: amici dell’Ariete, Luna favorevole in amore. Gemelli, momento ideale per chiarire vecchie questioni

Il cielo di sabato 3 agosto riserva nuove energie e qualche tensione per tutti i segni zodiacali. È il momento giusto per riflettere su scelte importanti e ascoltare le proprie intuizioni. Scopri cosa ti riservano le stelle con le previsioni segno per segno.

Ariete

La Luna favorevole porta entusiasmo e voglia di fare. In amore, nuovi incontri stimolanti. Attenzione solo a qualche tensione sul lavoro.

Toro

Giornata riflessiva: hai bisogno di ritrovare equilibrio. Meglio evitare discussioni in famiglia. In amore serve più ascolto.

Gemelli

Momento ideale per chiarire vecchie questioni. Il dialogo sarà la tua arma vincente, soprattutto nei rapporti affettivi. Sul lavoro, arrivano risposte.

Cancro

Ti senti più forte e determinato. In amore c’è voglia di costruire. Occhio però a non essere troppo impulsivo con colleghi o amici.

Leone

Il Sole ti dà forza, ma la Luna in opposizione porta qualche dubbio. Evita scontri inutili. L’amore va coltivato con pazienza.

Vergine

Hai bisogno di un po’ di relax mentale. In amore, piccoli dubbi da superare con il dialogo. Giornata positiva per chi cerca nuove opportunità professionali.

Bilancia

Buone notizie in arrivo. L’umore migliora e si apre una fase di maggiore stabilità. L’amore sorride, ma non temere di dire ciò che pensi.

Scorpione

Giornata nervosa: evita polemiche, soprattutto in famiglia. Lavoro impegnativo, ma la determinazione non ti manca. Serata più serena.

Sagittario

Hai voglia di avventure e cambiamenti. Bene l’amore, soprattutto per i single. Qualche novità lavorativa potrebbe sorprenderti.

Capricorno

Non tutto va come vorresti, ma il cielo si sta schiarendo. In amore serve più comprensione. Sul lavoro, sii paziente: le conferme arriveranno.

Acquario

Grande creatività oggi. In amore potresti lasciarti andare a nuove emozioni. Attenzione alle finanze: evita spese impulsive.

Pesci

Luna e Venere ti proteggono: sei sensibile ma forte. Ottima giornata per i sentimenti. Sul lavoro, arrivano riconoscimenti meritati.