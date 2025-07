Oroscopo Paolo Fox 29 luglio: amici del Toro, giornata un pò fiacca sul piano dell’umore. Bilancia, piccole tensioni in casa

Un nuovo inizio di settimana si apre con importanti influssi astrali che porteranno energia, intuizioni e qualche sorpresa. Paolo Fox ci guida con le sue previsioni per tutti i segni zodiacali, per affrontare questo lunedì con maggiore consapevolezza.

Ariete

La settimana parte con un buon slancio. È il momento giusto per chiarire una questione rimasta in sospeso. In amore, torna il desiderio di essere protagonisti.

Toro

Giornata un po’ fiacca sul piano dell’umore, ma nulla che non si possa gestire. Prudenza nelle spese. L’amore richiede pazienza e ascolto.

Gemelli

Lunedì dinamico, con la mente che corre veloce. Ottimo per chi lavora nella comunicazione. In amore, serve chiarezza per evitare malintesi.

Cancro

Emozioni in primo piano, anche se ci sono ancora piccole tensioni familiari. Sul lavoro arrivano conferme. Il cuore chiede attenzioni vere.

Leone

Il Sole nel segno porta energia e voglia di fare. Giornata ideale per prendere decisioni importanti. In amore, si apre una fase di recupero.

Vergine

La giornata inizia in modo un po’ sottotono, ma migliora nel pomeriggio. Non rimandare una scelta professionale. In amore, fidati di più del partner.

Bilancia

Stai cercando un nuovo equilibrio e oggi potresti fare un passo avanti. Piccole tensioni in casa, ma niente di grave. Bene i rapporti sociali.

Scorpione

La Luna favorevole porta intuizioni interessanti. Ottimo giorno per definire progetti. In amore, lasciati andare di più, senza troppe riserve.

Sagittario

Hai voglia di evasione, ma il lavoro richiede concentrazione. Bene il rapporto con colleghi e amici. In amore, arriva un segnale importante.

Capricorno

Una giornata di riflessione e programmazione. Non è il momento di agire d’impulso. Le coppie stabili ritrovano complicità.

Acquario

Hai bisogno di novità e oggi potresti fare incontri stimolanti. Sul lavoro, sii più flessibile. In amore, spazio alla fantasia.

Pesci

Attenzione a non lasciarti travolgere dall’ansia. Le emozioni sono forti, ma serve più equilibrio. Un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti.