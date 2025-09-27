Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: amici dell’Ariete, sul lavoro state attenti a situazioni spiacevoli. Scorpione, evita discussioni inutili

Una giornata che invita a fare chiarezza, ricercando equilibrio tra impulso e riflessione. Le stelle suggeriscono di sfruttare l’energia del momento con cautela, soprattutto nei rapporti e nei progetti in corso.

Ariete

L’impazienza può giocare brutti scherzi: cerca di ponderare prima di agire. In amore potresti avvertire la necessità di concretezza nei rapporti. Sul lavoro, eviti di forzare situazioni che non sono ancora mature.

Toro

Il cielo porta una buona dose di stabilità: è il momento giusto per fissare obiettivi realistici. In ambito affettivo, chi ha vissuto passaggi difficili può trovare una rinnovata intesa. Con il denaro, evita spese azzardate.

Gemelli

Potresti sentirti un po’ sotto pressione, a causa di impegni molto serrati. Usa la tua versatilità per districarti da incombenze. In amore, evita fraintendimenti insistendo troppo sui dettagli.

Cancro

Il 28 settembre è favorevole per rilanciare iniziative personali. Se hai rimandi da risolvere, questo è un buon momento. In amore, concedi spazio al dialogo e non aver paura di mettere in chiaro i tuoi sentimenti.

Leone

La passionalità è in primo piano: potresti sentire il bisogno di rassicurazioni e manifestarle chiaramente. Sul fronte professionale, sfrutta la tua leadership naturale, ma attenzione a non sovraccaricarti.

Vergine

Giornata di recupero dopo qualche tensione recente. Le energie tornano e puoi concentrarti su quello che davvero conta. In amore, chi è in coppia può avvertire un rinnovato desiderio di stabilità.

Bilancia

Serve equilibrio: potresti vivere qualche oscillazione emotiva tra ciò che vuoi e ciò che ti è possibile ottenere. In amore, evita compromessi troppo sacrificanti. Nel lavoro, valuta bene prima di accettare nuove proposte.

Scorpione

Intuito e determinazione sono favoriti: potresti cogliere opportunità al volo. In ambito sentimentale, sii sincero con te stesso e con l’altro. Evita discussioni inutili con chi non condivide il tuo punto di vista.

Sagittario

Cerca di non agire d’impulso, anche se farlo ti sembra naturale. In amore potresti sentire la necessità di nuovi stimoli. Sul lavoro, porta avanti con coerenza i progetti già avviati, senza disperderti.

Capricorno

È tempo di far emergere le tue qualità migliori: costanza e metodo pagheranno. In amore potresti riscoprire desideri rimasti sopiti. Attenzione a non essere troppo duro con te stesso in caso di errore.

Acquario

La testa batte più veloce del cuore: rallenta quando serve e ascolta chi ti sta accanto. In affetti, un approccio più empatico può fare la differenza. Nel lavoro, cerca alleanze affidabili.

Pesci

Giornata di introspezione: potresti rivolgerti alle tue emozioni per trovare risposte. In amore, non temere di esprimere vulnerabilità. Sul lavoro, concentrazione e intuito saranno i tuoi punti di forza.