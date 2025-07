Oroscopo Paolo Fox 28 luglio: amici dell’Ariete, giornata energica e passionale. Pesci, le emozioni dominano la giornata

La giornata di domenica 28 luglio si prospetta intensa e ricca di emozioni per tutti i segni zodiacali. Secondo le previsioni astrologiche, sarà una giornata ideale per riflettere, prendere decisioni o godersi momenti di relax. Vediamo cosa riservano le stelle, segno per segno.

Ariete

Domenica energica e passionale. Approfitta di questa vitalità per sistemare questioni lasciate in sospeso, soprattutto in amore.

Toro

Giornata serena, ma con qualche piccola tensione familiare. Cerca di non impuntarti troppo: un po’ di flessibilità farà miracoli.

Gemelli

Hai bisogno di leggerezza: circondati di persone che ti fanno stare bene. Un invito inaspettato potrebbe sorprenderti positivamente.

Cancro

Le stelle ti chiedono di rallentare. Dedica tempo alla casa e agli affetti. Piccole soddisfazioni arrivano sul fronte economico.

Leone

Il Sole è dalla tua parte: sei carismatico e pieno di idee. Ottimo momento per iniziare un nuovo progetto o fare una proposta speciale.

Vergine

Serve equilibrio tra mente e cuore. Oggi potresti sentirti diviso tra ciò che è giusto fare e ciò che desideri davvero.

Bilancia

La giornata parte con qualche incertezza, ma migliora nel pomeriggio. In amore, è il momento di fare chiarezza.

Scorpione

Il cielo ti spinge a essere diretto, ma attenzione ai toni. In amore, una vecchia fiamma potrebbe riaffacciarsi.

Sagittario

Hai voglia di novità, ma prima metti in ordine le questioni lasciate in sospeso. Ottimo momento per viaggi o spostamenti.

Capricorno

Domenica di riflessione: prendi tempo per te stesso. In arrivo una buona notizia sul fronte lavorativo o economico.

Acquario

Improvvisi cambi di programma ti mettono alla prova. Mantieni la calma: l’imprevisto potrebbe rivelarsi positivo.

Pesci

Le emozioni dominano la giornata. Attenzione a non farti travolgere dall’ansia. Un confronto sincero porterà sollievo.