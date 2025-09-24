Oroscopo Paolo Fox 25 settembre: amici del Cancro, la sensibilità in primo piano. Sagittario, giornata intensa sul piano affettivo

Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Una giornata in cui le stelle suggeriscono riflessione e opportunità: è il momento giusto per ascoltare l’intuito, fare scelte ponderate e consolidare i rapporti che contano.

Ariete
Spinta interiore e desiderio di azione ti guidano oggi: non esitare a proporre un’idea che hai da tempo in mente. In amore potresti sentirti un po’ agitato, cerca dialogo e pazienza.

Toro
Giornata stabile ma con margini di miglioramento: sul lavoro potresti ottenere una conferma o un piccolo riconoscimento. In amore, lascia spazio ai sentimenti senza ansie.

Gemelli
È tempo di dare voce ai tuoi pensieri, specie sul lavoro: idee nuove possono emergere con successo. Nel sentimento, evita ambiguità: chiarezza e sincerità saranno premiate.

Cancro
La sensibilità è in primo piano: potresti cogliere sfumature emotive negli altri che di solito trascuri. In coppia c’è spazio per confronto; i single possono avvertire un richiamo speciale.

Leone
Se hai un progetto che aspetta, oggi potresti ricevere un’occasione per farlo decollare. In campo affettivo, attrazione e carisma emergono: attenzione però a non essere troppo impulsivo.

Vergine
Organizzazione e metodo ti aiutano a gestire impegni e scadenze. In amore potresti voler chiarire una questione che pesa: scegli il momento giusto per parlare.

Bilancia
La tua diplomazia è un’arma efficace oggi: puoi mediare conflitti e mantenere l’armonia. In amore, un gesto gentile oggi può far bene. Sul lavoro, attenzione a dettagli trascurati.

Scorpione
Emozioni intense: lascia che emergano, ma controllane il flusso. In ambito sentimentale potresti vivere una svolta o un chiarimento. Sul lavoro, il tuo intuito ti guiderà in scelte azzeccate.

Sagittario
Giornata dinamica: opportunità e contatti esterni favoriti. In amore, il dialogo può rafforzare legami. Attenzione a non correre troppo: focalizzati su ciò che conta.

Capricorno
Determinazione e costanza ti sostengono: affronta con lucidità eventuali ostacoli. In amore potrebbero emergere tensioni latenti: affrontale con equilibrio. Sul lavoro sii concreto e pragmatica/o.

Acquario
La creatività è in risalto: idee originali possono avere spazio. In amore, cerca autenticità nei rapporti. Sul fronte lavorativo, potresti trovare un’intuizione vincente: dallo spazio anche ai dettagli pratici.

Pesci
Giorno favorevole per l’introspezione e la sensibilità: ascolta ciò che accade dentro di te. In amore, dolcezza e comprensione saranno preziosi. Sul lavoro, fidati dell’intuito ma calcola bene passi e decisioni.

