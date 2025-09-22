Oroscopo Paolo Fox 23 settembre: Vergine, giornata utile a mettere in ordine le idee. Acquario, creatività in risveglio

Il cielo di oggi invita a rinnovare energie: è il momento di guardare avanti, lasciando alle spalle tensioni inutili. Venere e Marte suggeriscono equilibrio nei rapporti, mentre Mercurio promuove chiarezza sul lavoro e nelle comunicazioni.

Ariete

Giornata promettente per nuovi inizi. Approfitta di questa energia per pianificare cambiamenti pratici: un progetto sul lavoro potrebbe decollare. In amore, evita discussioni per questioni piccole.

Toro

Se senti che le relazioni personali sono in stallo, oggi è un buon giorno per aprire il dialogo. Sul fronte lavorativo mantieni la rotta che hai scelto: la perseveranza paga.

Gemelli

La curiosità è al massimo: idee fresche potrebbero sorprenderti. Occhio però a non disperdere le forze. In coppia, un gesto inatteso rafforza il legame.

Cancro

Sensibilità amplificata: ascolta ciò che il tuo cuore ti suggerisce ma non trascurare la razionalità. Un problema familiare potrebbe richiedere pazienza.

Leone

Hai carica e voglia di metterti in gioco. Potresti fare passi avanti in un progetto rimandato. In amore, lascia che siano i fatti a parlar bene più che le parole.

Vergine

Giornata utile a mettere ordine nelle idee. Sul lavoro, la chiarezza sarà la tua arma vincente. Non trascurare il riposo: il corpo chiede attenzione.

Bilancia

Cerca armonia: oggi è facile che emergano malintesi se non ascolti bene. Nel lavoro, evita scelte affrettate, ma non rimandare ciò che sai essere importante.

Scorpione

Forza emotiva in primo piano: utile nel risolvere conflitti ed eliminare ciò che non serve più. Un’intuizione potrebbe guidarti verso una strada migliore.

Sagittario

Desiderio di libertà e novità. Se puoi, protesta contro routine troppo strette. In amore, potresti sentire il bisogno di maggiore indipendenza, ma comunica con chiarezza.

Capricorno

Concentrazione elevata: oggi vai dritto verso i tuoi obiettivi. È un buon momento per decisioni strategiche. Non trascurare chi ti sta vicino, serve equilibrio tra impegno e affetto.

Acquario

Creatività in risveglio: un’idea originale può portare soddisfazione. Relazioni stimolanti, soprattutto se sei aperto al confronto. Importante: non perdere contatto con la realtà pratica.

Pesci

Emozioni profonde, momento favorevole per introspezione. Evita di rimuginare su ciò che non puoi cambiare, focalizzati su ciò che puoi costruire. In amore, piccoli gesti parlano più di grandi promesse.