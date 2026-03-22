Oroscopo Paolo Fox 23 marzo: inizio settimana in grande stile per gli amici del Sagittario, attenzione però alle spese. Bilancia, le relazioni sono al centro dell’attenzione

L’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 23 marzo offre uno sguardo sulle energie della giornata, tra nuove opportunità e piccoli ostacoli da affrontare con equilibrio. Le stelle invitano alla riflessione ma anche all’azione, soprattutto per chi è in cerca di cambiamenti.
Ariete
Giornata dinamica, con tanta voglia di fare. Attenzione però a non essere troppo impulsivi, soprattutto nei rapporti personali.
Toro
Serve pazienza: alcune situazioni lavorative richiedono tempo per sbloccarsi. In amore, meglio chiarire eventuali dubbi.
Gemelli
Le stelle favoriscono la comunicazione. Ottimo momento per incontri e nuove conoscenze, sia sul lavoro che nella vita privata.
Cancro
Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. Meglio rallentare i ritmi e dedicare più spazio al benessere personale.
Leone
Grande energia e voglia di emergere. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, mentre in amore torna la passione.
Vergine
Giornata di riflessione. È il momento giusto per mettere ordine nei pensieri e pianificare i prossimi passi.
Bilancia
Le relazioni sono al centro dell’attenzione. Possibili chiarimenti importanti con partner o colleghi.
Scorpione
Determinazione alle stelle. Se avete un obiettivo, questo è il momento giusto per insistere e non mollare.
Sagittario
Spirito libero e voglia di novità. Attenzione però alle spese eccessive o a decisioni affrettate.
Capricorno
Concretezza e pragmatismo vi guidano. Buon momento per il lavoro, con risultati che iniziano a vedersi.
Acquario
Creatività in aumento. Idee originali possono portare a sviluppi interessanti, soprattutto in ambito professionale.
Pesci
Sensibilità accentuata. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro è meglio evitare distrazioni.