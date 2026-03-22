Oroscopo Paolo Fox 23 marzo: inizio settimana in grande stile per gli amici del Sagittario, attenzione però alle spese. Bilancia, le relazioni sono al centro dell’attenzione

L’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 23 marzo offre uno sguardo sulle energie della giornata, tra nuove opportunità e piccoli ostacoli da affrontare con equilibrio. Le stelle invitano alla riflessione ma anche all’azione, soprattutto per chi è in cerca di cambiamenti.

Ariete

Giornata dinamica, con tanta voglia di fare. Attenzione però a non essere troppo impulsivi, soprattutto nei rapporti personali.

Toro

Serve pazienza: alcune situazioni lavorative richiedono tempo per sbloccarsi. In amore, meglio chiarire eventuali dubbi.

Gemelli

Le stelle favoriscono la comunicazione. Ottimo momento per incontri e nuove conoscenze, sia sul lavoro che nella vita privata.

Cancro

Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. Meglio rallentare i ritmi e dedicare più spazio al benessere personale.

Leone

Grande energia e voglia di emergere. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, mentre in amore torna la passione.

Vergine

Giornata di riflessione. È il momento giusto per mettere ordine nei pensieri e pianificare i prossimi passi.

Bilancia

Le relazioni sono al centro dell’attenzione. Possibili chiarimenti importanti con partner o colleghi.

Scorpione

Determinazione alle stelle. Se avete un obiettivo, questo è il momento giusto per insistere e non mollare.

Sagittario

Spirito libero e voglia di novità. Attenzione però alle spese eccessive o a decisioni affrettate.

Capricorno

Concretezza e pragmatismo vi guidano. Buon momento per il lavoro, con risultati che iniziano a vedersi.

Acquario

Creatività in aumento. Idee originali possono portare a sviluppi interessanti, soprattutto in ambito professionale.

Pesci

Sensibilità accentuata. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro è meglio evitare distrazioni.