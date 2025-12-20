Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre: Cancro, la Luna aiuta i rapporti affettivi. Acquario, idee brillanti ma un pò dispersive

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

A cura di Fiorenza Di Palma
Il 21 dicembre segna l’ingresso ufficiale dell’inverno e porta con sé un cambio di energie importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata invita a riflettere, chiudere ciò che è rimasto in sospeso e prepararsi a un nuovo inizio, soprattutto sul piano emotivo e lavorativo.

Ariete
Giornata dinamica ma un po’ nervosa. Attenzione alle parole di troppo, soprattutto in famiglia. Sul lavoro serve pazienza: non tutto si risolve subito.

Toro
Il cielo è favorevole per chiarimenti e decisioni pratiche. In amore torna il dialogo, mentre sul lavoro è il momento giusto per riorganizzare.

Gemelli
Qualche dubbio di troppo può rallentarti. Cerca di non rimandare un confronto importante. Bene le amicizie, utili anche per nuove idee.

Cancro
Sensibilità in primo piano. La Luna aiuta l’introspezione e i rapporti affettivi. Giornata utile per sistemare questioni personali.

Leone
Energia in ripresa, ma evita scontri inutili. In amore serve maggiore ascolto. Sul lavoro arrivano conferme, anche se non immediate.

Vergine
Giornata concreta e produttiva. Le stelle favoriscono l’organizzazione e le scelte razionali. Bene i rapporti professionali.

Bilancia
Un po’ di stanchezza emotiva, ma nulla di preoccupante. In amore chiarisci ciò che non ti convince. Possibili spese da controllare.

Scorpione
Cielo interessante per le relazioni. Passioni in crescita e maggiore determinazione sul lavoro. Fidati del tuo intuito.

Sagittario
Il Sole nel segno ti dà forza e ottimismo. Ottimo momento per fare progetti e guardare avanti. In amore torna l’entusiasmo.

Capricorno
Vigilia importante per il tuo segno. Giornata di preparazione e riflessione. Sul lavoro si pianifica, in amore serve calma.

Acquario
Idee brillanti ma mente un po’ dispersiva. Cerca di concentrarti su un obiettivo alla volta. Bene i contatti e le amicizie.

Pesci
Sensibilità accentuata, ma anche grande creatività. In amore puoi ottenere di più se ti esprimi con chiarezza. Buone intuizioni sul lavoro.

