Oroscopo Paolo Fox 20 marzo: Toro, serve pazienza soprattutto sul lavoro. Acquario, idee brillanti e voglia di rinnovare

Venerdì 20 marzo si apre sotto il segno di nuove energie e piccoli cambiamenti per molti segni zodiacali. La giornata invita alla riflessione, ma anche all’azione, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Ecco le previsioni segno per segno.
Ariete
Giornata dinamica, con una carica in più che ti spinge a prendere decisioni importanti. In amore serve più ascolto: non correre troppo.
Toro
Serve pazienza, soprattutto sul lavoro. Alcuni rallentamenti potrebbero innervosirti, ma sono temporanei. In amore cerca stabilità.
Gemelli
Ottimo momento per i contatti e le relazioni. Le stelle favoriscono nuove conoscenze e chiarimenti. Creatività in crescita.
Cancro
Un po’ di stanchezza si fa sentire. Meglio non strafare e prendersi del tempo per sé. In amore, evita discussioni inutili.
Leone
Hai voglia di metterti in gioco e dimostrare il tuo valore. Buone opportunità sul lavoro. In amore torna la passione.
Vergine
Precisione e concretezza ti aiutano a risolvere questioni pratiche. Attenzione però a non essere troppo critico con chi ti sta vicino.
Bilancia
Giornata interessante per i sentimenti: possibili incontri o chiarimenti. Sul lavoro, meglio mantenere la calma.
Scorpione
Sei determinato e pronto a cambiare ciò che non funziona. Energia positiva, soprattutto nelle relazioni personali.
Sagittario
Il desiderio di libertà è forte, ma cerca di non trascurare gli impegni. In amore serve maggiore presenza.
Capricorno
Giornata produttiva: puoi ottenere risultati concreti. In amore, però, prova ad aprirti di più.
Acquario
Idee brillanti e voglia di innovare. Ottimo momento per progetti nuovi. In amore, segui l’istinto.
Pesci
Sensibilità in primo piano: ascolta le tue emozioni. Possibili chiarimenti importanti con una persona cara.