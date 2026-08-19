Oroscopo Paolo Fox 20 agosto: Toro, in amore torna il desiderio di innamorarvi. Cancro, giornata da vivere con calma anche sul lavoro

Giovedì 20 agosto si presenta come una giornata utile per fare chiarezza, mettere ordine nelle priorità e guardare al futuro con maggiore fiducia. Le stelle invitano a non avere fretta nelle decisioni, soprattutto nei rapporti personali e nelle questioni economiche.

Ariete

Giornata dinamica, ma sarà importante non lasciarsi prendere dall’impazienza. Sul lavoro possono arrivare segnali incoraggianti e qualche risposta attesa. In amore, meglio parlare con chiarezza senza alimentare discussioni inutili.

Toro

Il momento richiede prudenza soprattutto nelle spese. Evitate decisioni economiche affrettate e cercate di concentrarvi su ciò che è davvero importante. In amore torna il desiderio di vivere emozioni più serene.

Gemelli

Avete voglia di fare e di rimettervi in gioco. Le idee non mancano e possono aprirsi nuove opportunità, anche grazie a un incontro interessante. In amore il dialogo può rafforzare un rapporto già importante.

Cancro

Una giornata da vivere con calma, evitando di trasformare ogni piccolo problema in una questione più grande. Sul lavoro serve pazienza. In amore cercate maggiore comprensione: ascoltare l’altra persona sarà fondamentale.

Leone

Le stelle continuano a sostenere il vostro entusiasmo. È un buon momento per valorizzare le vostre capacità e ottenere qualche soddisfazione. Anche in amore il fascino non manca: i single possono vivere un incontro piacevole.

Vergine

State entrando in una fase nella quale sarà necessario organizzare meglio impegni e progetti. Non tutto arriverà immediatamente, ma le prospettive sono positive. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Venere continua a favorire i sentimenti e rende questa giornata particolarmente interessante per i rapporti. Chi è solo potrebbe fare una conoscenza stimolante. Sul lavoro è il momento di guardare avanti con fiducia.

Scorpione

Avete bisogno di ritrovare serenità dopo un periodo caratterizzato da qualche preoccupazione. Evitate polemiche e discussioni, soprattutto in famiglia. In amore possono riaccendersi emozioni che sembravano ormai sopite.

Sagittario

Giornata favorevole per muoversi, fare progetti e cercare nuove opportunità. Non restate fermi ad aspettare: una vostra iniziativa potrebbe portare risultati interessanti. In amore spazio a nuovi incontri e passioni.

Capricorno

Le responsabilità sono numerose, ma non dovete dimenticare di concedervi qualche momento di relax. Sul lavoro qualcosa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. In amore cercate di essere meno rigidi e più disponibili al dialogo.

Acquario

Avete bisogno di libertà e di maggiore chiarezza nei rapporti. Le stelle favoriscono i nuovi incontri, ma invitano a evitare situazioni troppo complicate. Sul piano economico è meglio controllare con attenzione le uscite.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le vostre migliori alleate. Potreste capire meglio cosa desiderate davvero, sia sul lavoro sia nella vita privata. In amore giornata interessante per avvicinarsi alla persona amata o lasciarsi andare a una nuova emozione.