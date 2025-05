Oroscopo Paolo Fox 13 maggio: Vergine, buone notizie in arrivo sul fronte economico. Toro, Le tensioni accumulate potrebbero emergere

Una nuova settimana prende il via, e le stelle si muovono per influenzare umori, scelte e opportunità. Paolo Fox ci guida con le sue previsioni segno per segno per affrontare un nuovo giorno con maggiore consapevolezza.

Ariete

Giornata energica e favorevole ai nuovi inizi. In amore, serve più attenzione ai dettagli. Lavoro in ripresa, fidatevi del vostro istinto.

Toro

Le tensioni accumulate potrebbero emergere: cercate il dialogo, non lo scontro. Buon momento per chiarire malintesi, soprattutto in ambito familiare.

Gemelli

La Luna vi sorride e vi regala intuizioni brillanti. Bene gli incontri e le novità lavorative. In amore, apertura e leggerezza faranno la differenza.

Cancro

Qualche nervosismo in ambito affettivo. La giornata richiede pazienza. Evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che vi fa stare bene.

Leone

Siete sotto pressione, ma la forza non vi manca. Nel lavoro è il momento di osare, in amore serve invece un po’ più di ascolto.

Vergine

Giornata produttiva e favorevole per i contatti. Buone notizie in arrivo sul fronte economico. In amore, siate più presenti.

Bilancia

La Luna dissonante porta confusione. Attenzione alle parole: oggi potrebbero creare malintesi. Meglio rimandare decisioni importanti.

Scorpione

È tempo di chiarimenti. Le relazioni possono ritrovare armonia, ma solo se siete sinceri. Sul lavoro, muovetevi con strategia.

Sagittario

Oggi siete particolarmente ispirati. Buon momento per viaggi, incontri e nuove idee. In amore, non chiudetevi troppo.

Capricorno

Giornata intensa ma positiva. Si sbloccano alcune situazioni lavorative. In amore, serve più spontaneità.

Acquario

Un po’ di stanchezza mentale vi rende incerti. Prendetevi una pausa se potete. In amore, meglio evitare polemiche.

Pesci

Intuizioni vincenti e voglia di cambiamento. In amore siete più romantici del solito. Ottima giornata per fare progetti a lungo termine.