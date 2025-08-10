Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 agosto: Cancro, è tempo di relax. Scorpione, il weekend vi offre tanta energia

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma

10 Agosto 2025

Oroscopo

L’11 agosto si prospetta come una giornata in cui ciascuno dei dodici segni zodiacali troverà un’opportunità per riflettere, agire e riscoprire un equilibrio. Le stelle suggeriscono approccio attento e apertura verso nuove energie.

Ariete

Oggi attenzione ai rapporti ancora in sospeso: è il momento giusto per chiarire e andare avanti serenamente. (Ispirato all’oroscopo settimanale: “chiarire le cose rimaste in sospeso”).

Toro

Vivrai una giornata positiva per i sentimenti. Un po’ di organizzazione e dolcezza ti arricchiscono, utile un’agenda per non dimenticare nulla.

Gemelli

Finalmente un periodo più leggero: chiarimenti in amore e concentrazione ritrovata al lavoro. Idee creative in arrivo.

Cancro

È tempo di relax: dopo tanto impegno, la serenità rientra, e anche sul lavoro potresti incontrare qualche sorpresa piacevole.

Leone

Sei al centro dell’attenzione, ma oggi evita scelte impulsive: i mesi a venire saranno più stabili. Vivi il tuo fascino con moderazione.

Vergine

Stanchezza e dubbi si stanno allontanando. In amore hai fatto chiarezza, il lavoro va bene e le finanze sono sotto controllo.

Bilancia

In agosto si aprono occasioni significative: le giornate del 10 e 11 sono particolarmente favorevoli per incontri o decisioni importanti.

Scorpione

Potrebbe emergere in te la voglia di recuperare tempo perso e rinnovare connessioni affettive. Il weekend offre energia in più.

Sagittario

In questo contesto di fine settimana, rilassati e lasciati guidare dall’intuito: potrebbero nascere incontri inattesi. (Estrazione dal tema mensile e settimanale).

Capricorno

Un cielo favorevole supporta nuove riflessioni: potresti trovare una maggiore complicità in amore e un momento utile per la mente.

Acquario

Crescita interiore e desiderio di cambiamento ti accompagnano oggi: frutta leggerezza nei rapporti, terreno fertile in ambito lavorativo.

Pesci

Le giornate del 10 e 11 agosto sono perfette per riscoprire emozioni o compiere passi importanti in amore o lavoro. Favorito anche un nuovo progetto.

