Opere pubbliche a Eboli: aggiudicazioni e nuove gare per la rigenerazione urbana

Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale di Eboli sul fronte delle opere pubbliche e della rigenerazione urbana, con importanti aggiudicazioni e nuove procedure di gara avviate.

Gli interventi in programma

Sono stati aggiudicati i lavori di rigenerazione della pista di atletica e degli spogliatoi dello stadio “Josè Guimaraes Dirceu” alla ditta Tipiesse Srl di Villa d’Adda (BG), per un importo complessivo di circa 745 mila euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Aggiudicato anche l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori nel Rione Pescara, intervento finanziato dal PNRR – Misura 5 Rigenerazione urbana, per un valore complessivo di oltre 2,44 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti dalla Lupo Costruzioni Generali Srl di Montecorvino Rovella, con un raggruppamento di professionisti per la progettazione.

L’intervento prevede il rifacimento della rete fognaria, la riqualificazione dell’asse viario, nuovi marciapiedi, illuminazione, verde pubblico, il miglioramento energetico di edifici comunali e la realizzazione di un parco urbano di 3.200 metri quadri.

Avviato il progetto “Corno d’Oro Città Pubblica”

Avviate inoltre le gare per il progetto “Corno d’Oro Città Pubblica” e per la riqualificazione dell’area degradata “Spartacus” a Santa Cecilia, che porterà nuovi impianti sportivi, spazi verdi e un centro polifunzionale. Scadenza offerte fissata al 18 febbraio 2026