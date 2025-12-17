Ebolitana, il “Dirceu” è impraticabile: squadra costretta a trasferirsi a Pontecagnano per giocare

Ancora problemi per l’impianto sportivo “Dirceu” di Eboli. La storica struttura, vittima dei segni del tempo, è diventata oramai più un problema che altro per l’Ebolitana calcio che ora sarà costretta a spostarsi in quel di Pontecagnano anche per i match ufficiali.
La nota
A comunicarlo è la stessa società Ebolitana che, in occasione del match di domenica 21 dicembre contro il Montemiletto, si trasferirà allo Stadio XXIII Giugno di Pontecagnano, struttura già utilizzata per gli allenamenti dagli uomini di mister Pirozzi.
“Il cambio di sede si rende necessario a causa dell’impraticabilità del campo di Eboli, che non solo impedisce di giocare, ma ha causato finora almeno 5 infortuni ai nostri giocatori”, è il tono duro utilizzato dai biancazzurri.
Squadra, ma anche tifosi costretti a percorrere alcuni km per una sfida casalinga. Per questo motivo, il club ha deciso che l’ingresso al match sarà completamente gratuito.
“Ci scusiamo con tutti gli abbonati per il disagio: nonostante le continue sollecitazioni al Sindaco di Eboli, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto notizie sull’avvio dei lavori di manutenzione del campo, come precedentemente garantito”, il messaggio finale dell’Ebolitana